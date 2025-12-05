Eurostat: Volumul comerțului cu amănuntul s-a menținut stabil în Uniunea Europeană, în octombrie

Volumul comerțului cu amănuntul s-a menținut stabil în Uniunea Europeană și în zona euro, în octombrie, comparativ cu luna precedentă, când s-a înregistrat o creștere de 0,2% în UE și de 0,1% în zona euro, conform datelor publicate joi de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).

În rândul statelor membre UE pentru care sunt disponibile datele, cea mai mare creștere a volumului comerțului cu amănuntul în octombrie, comparativ cu luna precedentă, s-a înregistrat în Luxemburg (3,6%), Estonia (1,7%) și Croația (1,4%), iar cele mai semnificative scăderi au fost în Belgia (minus 1,3%), Austria (minus 0,6%), Irlanda și Suedia (ambele cu minus 0,4%).

Conform Eurostat, datele pentru România sunt confidențiale.

În UE, vânzările de alimente, băuturi și tutun au crescut cu 0,4%, cele de combustibili auto cu 0,5%, iar cele de produse non-alimentare au scăzut cu 0,2%.

Volumul comerțului cu amănuntul a crescut cu 1,5% în zona euro și cu 1,6% în Uniunea Europeană în octombrie, comparativ cu perioada similară din 2024.

În rândul statelor membre UE pentru care sunt disponibile datele, cea mai mare creștere a volumului comerțului cu amănuntul în octombrie, comparativ cu perioada similară din 2024, s-a înregistrat în Cipru (9,9%), Bulgaria (7,4%) și Malta (6,2%), scăderi fiind în Luxemburg (minus 0,8%), Austria (minus 0,6%) și Belgia (minus 0,1%).

În UE, vânzările de alimente, băuturi și tutun au crescut cu 0,5%, cele de combustibili auto cu 2,6%, cele de produse non-alimentare cu 2,4%.