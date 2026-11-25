Creșterea fiscalității favorizează extinderea pieței negre și pune presiune asupra întreprinderilor mici și mijlocii, în condițiile în care tot mai multe companii întâmpină dificultăți în desfășurarea activității, a declarat miercuri președintele IMM România, Florin Jianu, la o dezbatere organizată de Asociația Spirits România.

‘În general, când fiscalitatea crește, crește și piața neagră. Cei care sunt corecți rămân corecți, dar sunt sufocați de taxe și impozite și de o fiscalitate cât mai mare. Foarte mulți, însă, dintre aceștia sunt tentați să meargă spre piața neagră’, a afirmat Florin Jianu.

Potrivit acestuia, economia românească funcționează în prezent la două viteze, între companiile mari și masa întreprinderilor mici și mijlocii, care se confruntă cu dificultăți tot mai mari.

‘Există companii mari care încă mai au, în medie, o rată a profitabilității undeva la 7-8%, cam asta este rata profitabilității generale și, în egală măsură, are o masă mare de întreprinderi mici și mijlocii pentru care e din ce în ce mai greu să facă față pe piața economică românească’, a explicat reprezentantul IMM România.

El a semnalat că numărul firmelor care raportează o cifră de afaceri zero a crescut cu aproximativ 5%, fiind în creștere și numărul companiilor care declară zero angajați.

Florin Jianu a anunțat că IMM România va prezenta, în cadrul unei întâlniri cu grupul de sprijin pentru IMM-uri din Parlament, un studiu referitor la efectele impozitării dividendelor, care ar indica faptul că majorarea cotei de impozitare nu conduce automat la venituri bugetare mai mari.

‘O să prezentăm un studiu care arată că o impozitare superioară pe dividende nu aduce mai mulți bani la bugetul de stat. Deci, trecând de la 10% la 16%, nu înseamnă că aduci mai mulți bani la bugetul de stat. Și asta, de fapt, trebuie să fie o temă care să ne preocupe, să preocupe legiuitorii în acest moment’, a mai spus Jianu.

Președintele IMM România a criticat și adoptarea modificărilor fiscale în perioadele de vară sau între Crăciun și Revelion, prin intermediul așa-numitelor ordonanțe-trenuleț, apreciind că mediul de afaceri are nevoie de predictibilitate.

‘Nu e posibil, nu suntem o țară serioasă să venim cu aceste ordonanțe-trenuleț ca și cum, de fiecare dată, suntem nepregătiți. Ca și cum nu știm cum executăm bugetul pe care l-am avut un an de zile la dispoziție. Ca și cum nu știm să planificăm pentru anul viitor din timp’, a declarat acesta.

În opinia sa, autoritățile ar trebui să acorde mai multă atenție sectoarelor economice care contribuie la crearea de valoare adăugată și sunt dominate de întreprinderi mici și mijlocii.

‘Cred eu că dezbaterea de astăzi este despre stabilitate fiscală, despre predictibilitate, despre cum ne raportăm, de fapt, la studiile pe care, în mod gratuit, mediul de afaceri le pune la dispoziție’, a mai spus Florin Jianu.