O greșeală financiară poate fi o lecție utilă pentru un adolescent, cred 78% dintre părinții participanți la un sondaj exclusiv XTB, realizat de Reveal Marketing Research*. Părinții acceptă mici eșecuri financiare, cu condiția să poată supraveghea activitatea copiilor și să stabilească dinainte limite privind sumele investite. Totuși, când vine vorba despre alocație, doar 22% dintre părinți le oferă copiilor banii și îi lasă să decidă singuri cum îi cheltuiesc.

Aproape jumătate dintre părinți (47%) folosesc alocația pentru cheltuieli legate de școală, haine și activitățile copiilor, în timp ce 26% declară că o economisesc integral pentru ei.

„La 18 ani ne așteptăm ca tinerii să știe ce să facă cu banii lor. Dar câte decizii au luat singuri până atunci? O sumă mică, pe care adolescentul o gestionează, poate fi un start pentru discuții pe care altfel nu le-am avea: de ce a cumpărat ceva, pentru ce vrea să economisească sau ce ar face diferit data viitoare. Părintele poate discuta alegerile cu el, fără să decidă de fiecare dată în locul lui”, declară Irina Cristescu, General Manager XTB România.

Doar 15% dintre părinți discută cu copiii despre investiții și riscuri

Potrivit cercetării realizate pentru XTB, jumătate dintre părinții intervievați indică familia drept principala sursă de educație financiară a copiilor. Totodată, 65% declară că au discutat cu copiii pentru prima dată despre bani când aceștia aveau vârste cuprinse între 6 și 13 ani.

De altfel, 72% dintre părinți consideră că educația financiară ar trebui să înceapă înainte de 14 ani. Când vine vorba despre investiții însă, 67% plasează momentul potrivit pentru primele lecții între 14 și 24 de ani.

Răspunsurile arată că discuțiile dintre părinți și copii se concentrează în principal pe modul în care se câștigă banii (73%), diferența dintre nevoi și dorințe (61%) și economisirea pentru un obiectiv sau un cadou mult dorit (60%). În schimb, doar 15% dintre părinți au abordat subiectul investițiilor și al riscurilor.

Deși 79% dintre părinți au încredere în capacitatea lor de a explica noțiunile de bază despre bani și investiții, aceste discuții rămân, în mare parte, limitate la aspectele practice ale gestionării banilor, în vreme ce investițiile ajung în discuții mult mai rar – sau chiar deloc.

Concret, patru din zece părinți (41%) spun că preferă, deocamdată, să discute cu copiii despre buget și economisire, fără a aborda subiectul investițiilor. Teama că adolescenții ar putea investi fără să înțeleagă riscurile este menționată de 19% dintre respondenți, în timp ce 14% recunosc că le este dificil să explice aceste noțiuni pe înțelesul copiilor. Doar 8% consideră că nu au suficiente cunoștințe despre bani și investiții.

Rezultatele indică o diferență între importanța pe care părinții o acordă educației financiare și modul în care chiar este pusă în practică. Deși majoritatea participanților se consideră pregătiți să explice conceptele financiare, discuțiile despre investiții au loc rar în familie, ceea ce evidențiază nevoia unor instrumente și resurse educaționale.

Studiul evidențiază și diferențe între mame și tați în privința vârstei la care copiii ar trebui să înceapă educația financiară. Mamele susțin mai frecvent familiarizarea copiilor cu gestionarea banilor înainte de 6 ani (13%, față de 6% dintre tați). În schimb, tații consideră mai frecvent că educația despre investiții ar trebui să înceapă la 16–17 ani (31%, comparativ cu 21% dintre mame).

Aproape 8 din 10 părinți sunt deschiși la ideea ca adolescenții să investească sub supravegherea lor

Întrebați despre posibilitatea ca adolescenții să investească sume limitate printr-un cont pe care părinții îl pot monitoriza și pentru care pot stabili limite, 78% dintre respondenți au declarat că s-ar simți confortabil cu această opțiune. Dintre aceștia, 66% ar aloca inițial mai puțin de 500 de lei, iar cea mai frecventă opțiune a fost intervalul 100–249 de lei.

„Răspunsurile ne arată că părinții nu resping ideea ca adolescenții să învețe să investească, dar își doresc ca primele experiențe să aibă loc într-un cadru controlat. Este un raționament firesc. Educația financiară presupune și experiență practică, inclusiv posibilitatea de a face greșeli, însă cu un impact financiar limitat. Un adolescent care învață să ia decizii financiare cu sume mici și sub supravegherea părinților are ocazia să înțeleagă mai bine atât oportunitățile, cât și riscurile investițiilor”, adaugă Irina Cristescu.

Această abordare, în care experiența practică este însoțită de supravegherea părinților, se regăsește și în modul de funcționare a contului XTB Young, o soluție destinată adolescenților cu vârste între 14 și 17 ani. Aceasta permite investițiile în acțiuni cu deținere și fonduri tranzacționate la bursă (ETF-uri) și oferă acces la materiale educaționale despre investiții și riscuri.

Părintele primește notificări pentru tranzacțiile efectuate, poate închide investiții și este singurul care poate depune sau retrage bani. XTB Young funcționează ca un subcont al părintelui, care rămâne proprietarul fondurilor și al activelor. Contul nu oferă acces la CFD-uri sau alte produse riscante cu levier.

*Cercetarea a fost realizată de Reveal Marketing Research pentru XTB România, în noiembrie 2026, prin interviuri online (CAWI), pe un eșantion de 806 părinți din mediul urban, cu vârsta de peste 30 de ani, care au cel puțin un copil cu vârsta între 14 și 17 ani.