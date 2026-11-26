Un indicator al inflației urmărit cu atenție de Rezerva Federală a SUA (Fed) a ajuns în octombrie la cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani, sporind șansele unei noi majorări a dobânzii de către Rezerva Federală a SUA (Fed), transmit AFP și Reuters.

Departamentul Comerțului a informat miercuri că indicele PCE (personal consumption expenditures) a înregistrat o creștere de 3,8% în ritm anual în octombrie, de la 3,6% în septembrie. De asemenea, inflația de bază, care exclude produsele volatile precum alimentele și energia, a înregistrat o creștere de 3,3% în octombrie, după un avans de 3,1% luna precedentă.

Indicatorul a înregistrat o creștere de 0,3% în octombrie, comparativ cu luna precedentă, în linie cu previziunile analiștilor, după un avans de 0,5% în septembrie. Inflația de bază a înregistrat o expansiune de 0,3% în octombrie, după un avans similar luna precedentă., și în linie cu previziunile analiștilor.

Luna trecută, Rezerva Federală a SUA a menținut dobânda de referință în intervalul 3,75% – 4% iar piețele se așteaptă ca Fed să majoreze luna viitoare dobânda de referință cu 25 puncte de bază. Guvernatorul Fed Christopher Waller a indicat că ar susține o creștere a dobânzii mai mare, cu 50 puncte de bază, pentru a ține sub control inflația. Cheltuielile robuste de consum și investițiile agresive ale companiilor în echipamente legate de construirea infrastructurii AI alimentează inflația.

Cheltuielile de consum – responsabile pentru două treimi din activitatea economică a SUA – au crescut cu 0,3% în octombrie, de la 0,6% în septembrie, a informat Departamentul Comerțului. Cheltuielile au crescut în special în rândul gospodăriilor cu venituri mai ridicate, ale căror averi au fost impulsionate de piața bursieră.

Economiștii se așteaptă la o încetinire a cheltuielilor de consum în 2027 din cauza inflației.

Rezerva Federală a SUA (Fed) urmărește datele PCE pentru ținta sa de inflație de 2% pe termen mediu, care nu a mai fost atinsă de aproape șase ani.