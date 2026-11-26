Producătorul auto chinez BYD a ales Franța pentru prima sa fabrică din Europa de Vest, și intenționează să achiziționeze fabrica concurentului britanic Ineos Automotive de la Hambach (Moselle), aproape de granița cu Germania, transmite AFP.

BYD este un gigant care a vândut 4,6 milioane de vehicule în 2025, anul în care a devenit principalul producător mondial de mașini electrice, depășind Tesla, cu 2,3 milioane de unități. Grupul chinez vrea să înceapă să producă automobile în Europa de Vest, o regiune în care continuă să câștige cotă de piață.

Marți, BYD a anunțat că a ales pentru acest proiect o fabrică existentă din Hambach (Moselle). Din 1998 până în 2024, la această uzină au fost produse mașini Smart, un model lansat de Mercedes-Benz și Swatch. În 2020, uzina a fost achiziționată de compania britanică Ineos Automotive, care asamblează acolo un model 4×4, Grenadier.

‘BYD a intrat în negocieri exclusive pentru achiziționarea fabricii’, a declarat producătorul chinez într-un comunicat de presă. ‘Dorim să oferim consumatorilor europeni o gamă de vehicule produse în Franța’, a declarat vicepreședintele executiv Stella Li, citată în comunicatul de presă.

Într-o postare pe rețeaua X, președintele francez Emmanuel Macron a salutat decizia ca fiind ‘o consecință directă a politicii noastre economice și a acțiunii noastre europene în sectorul auto pentru a accelera stabilirea producătorilor pe teritoriul european’.

‘Această decizie va contribui la dezvoltarea industriei noastre auto și va oferi un viitor pentru cei peste 1.200 de angajați ‘, a declarat ministrul francez al Industriei, Sebastien Martin.

În prezent, BYD are fabrici în afara Chinei în Statele Unite (Lancaster, California), Canada (Newmarket, Ontario), Brazilia (Camacari, Bahia) și Ungaria (Szeged), unde producția a început în luna mai.

Mărcile chinezești de automobile, inclusiv MG, Chery, Geely, Leapmotor, Jaecoo și Xpeng, reprezintă aproximativ 10% din vânzările de mașini noi din Europa. Stabilirea unei prezențe pe continent ar trebui să le permită producătorilor chinezi să reducă riscul taxelor vamale și al provocărilor logistice.

Chery a doar primul producător chinez care a făcut acest pas în 2023 prin achiziționarea unei foste fabrici Nissan din Barcelona, Spania. În luna mai a acestui an, grupul franco-italian Stellantis a anunțat că are în vedere vânzarea parțială a fabricii sale din Madrid-Villaverde către partenerul său chinez, Leapmotor.

Această expansiune în Europa a producătorilor chinezi nu este întotdeauna lipsită de provocări. Pe 20 noiembrie, o instanță olandeză a interzis vânzarea modelului Ti7 de la BYD în Uniunea Europeană din cauza asemănării sale izbitoare cu un model proiectat în Marea Britanie, Land Rover Defender.

Cu toate acestea, ministrul francez al Industriei a considerat alegerea Franței de către BYD ca fiind ‘o preferință europeană în acțiune’, deoarece ‘acest proiect va fi realizat conform termenilor ‘Made in Europe’ negociați în cadrul acordului franco-german: 70% componente europene și încorporarea treptată a bateriilor noastre’. Acest acord, oficializat la mijlocul lunii octombrie, este destinat să asigure viitorul industriei auto în ambele țări. Acesta include în special o reducere a constrângerilor legate de climă impuse producătorilor de vehicule cu motoare cu combustie și un sprijin sporit pentru producția în Europa.