Retailerul online Shein a avertizat că afacerea sa din Europa ar putea să nu se redreseze până în semestrul doi din 2027, după impunerea de noi taxe în blocul comunitar, care afectează vânzările pe cea mai mare piață a sa și reduce veniturile grupului, transmite Reuters.

Uniunea Europeană ia măsuri drastice împotriva platformelor asiatice de vânzări online, precum Shein, Temu și AliExpress, care sunt acuzate de poluarea mediului și concurență neloială. Începând cu 1 iulie, coletele cu o valoare mai mică de 150 euro importate în UE, anterior scutite de taxe vamale, sunt acum supuse unei taxe europene de trei euro per tip de produs. În plus, de la 1 noiembrie, pentru a limita avalanșa de produse chinezești achiziționate online și pentru a consolida controalele, o taxă de procesare de doi euro va fi aplicată coletelor importate în Uniunea Europeană.

Rezultatele Shein din trimestrul trei sunt primele care arată impactul taxei de trei euro din Uniunea Europeană, care a erodat avantajul competitiv tocmai când firma nou listată căuta să sporească încrederea în modelul său de afaceri.

Veniturile trimestriale în Europa au scăzut cu 27,6%, la 2,98 miliarde de dolari , după ce Shein a majorat prețurile pentru a compensa costurile suplimentare. Veniturile grupului au înregistrat un declin de 6%, la 10,27 miliarde de dolari.

Directorul general Sky Xu a spus că vânzările pe piața europeană ar putea să nu se redreseze până în semestrul doi din 2027, când cele mai mult livrări vor fi efectuate din depozitele din Europa în care compania investește.

‘Ne așteptăm ca evoluțiile din UE să rămână sub presiune în următoarele trimestre’, a declarat Xu.

În acest context, Shein a redus cu 41,5% cheltuielile cu marketingul în trimestrul trei, pentru a proteja profitabilitatea. Venitul operațional a crescut în ritm anual cu 17% la 743 milioane de dolari.

‘Pe plan global consumatorii au devenit mai prudenți’, se arată într-un comunicat al companiei.

Înființată în China, dar acum cu sediul la Singapore, Shein este unul dintre cele mai valoroase start-up-uri din lume, grație volumului mare al operațiunilor sale din domeniul low-cost fashion. Printre investitorii săi se numără fonduri precum IDG Capital, Mubadala Investment Co, Tiger Global Management și HongShan Capital, fostul Sequoia Capital China.

Potrivit unui document intern al Comisiei Europene consultat recent de Reuters, taxele impuse de Uniunea Europeană coletelor mici care intră în blocul comunitar, și care vizează în primul rând platformele chineze precum Shein și Temu, ar putea aduce șase miliarde de euro pe an la bugetul UE, în perioada 2028-2034.

Această estimare subliniază amploarea măsurilor luate de Europa pentru a limita afluxul de articole ieftine achiziționate de pe platforme de comerț electronic din afara UE, și care provin, în mare parte, din China.

Anul trecut, în UE au intrat aproximativ 5,8 miliarde de colete cu o valoare mai mică de 150 de euro, o creștere de 26% față de anul precedent. Comisia Europeană estimează că, în majoritatea cazurilor, valoarea declarată a acestor mărfuri a fost sub nivelul real, cu scopul de a evita plata taxelor vamale.

Aceste taxe impuse de UE urmează unor măsuri similare adoptate anul trecut de Statele Unite, care au eliminat regimul de scutire de taxe vamale pentru comenzile online, ca răspuns la îngrijorările legate de concurența neloială și de produsele nesigure.