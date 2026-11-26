Premierul Luca Niculescu a afirmat miercuri, după o vizită la Uzina Dacia de la Mioveni, că industria auto, cu o contribuție de peste o treime la exporturi și de 14% la PIB, este una dintre cele mai importante din România.

‘Sunt aici și pentru a recunoaște importanța industriei auto pentru economia României, pentru că o treime dintre exporturile noastre provin din industria auto. (…) Contribuția industriei auto la PIB-ul României este de 14%. Sunt peste 200.000 de locuri de muncă directe. Este una dintre industriile cele mai importante din România și este pe radarul nostru, al acestui guvern, încă de la instalare’, a declarat prim-ministrul la finalul vizitei.

El a menționat că a discutat cu conducerea Dacia și despre problemele cu care se confruntă sectorul auto.

‘Suntem conștienți de dificultățile pe care le aveți dumneavoastră, Dacia, Grupul Renault în România și întregul sector auto din această țară și v-am spus că Dacia este pentru noi chiar mai mult decât un partener economic, este unul dintre simbolurile României. Obiectivul nostru (…) este de a menține competitivitatea capacităților de producție existente în România, este, de asemenea, protejarea locurilor de muncă și, de asemenea, să creăm condiții necesare pentru noi investiții’, a precizat Luca Niculescu.

Oficialul a adăugat că Guvernul României a fost ‘un partener constant’ al industriei auto, prin scheme de ajutor de stat, însă rezolvarea problemelor actuale ține nu doar de deciziile la nivel național, ci și de cele la nivel european.

‘Noi v-am prezentat astăzi ce priorități avem pentru politici fiscale, măsuri de sprijin privind energia, relansarea programului ‘Rabla’, suport pentru angajați, finalizarea lucrărilor de infrastructură pentru conectarea fabricii la rutele de mare viteză și, de asemenea, am fost interesați să aflăm planurile dumneavoastră de dezvoltare în România, în special perspectiva introducerii în fabricație a unor noi modele de autovehicule la Mioveni. Și ne dăm seama că cele două lucruri merg împreună, merg mână în mână’, a mai spus Luca Niculescu.

Premierul Luca Niculescu a efectuat, miercuri, o vizită la Uzina Dacia de la Mioveni, urmând să viziteze în cursul zilei și Uzina Ford Otosan din Craiova.