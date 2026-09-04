FAO: Prețurile mondiale ale alimentelor, la cel mai ridicat nivel de la sfârșitul anului 2022

Indicele global al prețurilor produselor alimentare a urcat în luna august la cel mai ridicat nivel de la sfârșitul anului 2022, în condițiile în care vremea nefavorabilă și perturbările create de război în Golful Persic și Marea Neagră au intensificat îngrijorările cu privire la aprovizionarea cu produse de bază, a anunțat, vineri, Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), transmite Reuters.

FAO publică lunar propriul său Food Price Index, care măsoară modificările de prețuri înregistrate la un coș de alimente format din: cereale, uleiuri vegetale, lactate, carne și zahăr.

În luna august 2026, acest indice s-a situat la o medie de 133,3 puncte, în creștere cu 1,9% față de o valoare revizuită de 130,8 puncte în luna iulie 2026 și totodată cel mai ridicat nivel înregistrat după luna noiembrie 2022.

‘Creșterea din august este un avertisment că prima de risc revine pe piețele alimentare: șocurile climatice, tensiunile geopolitice și perturbarea lanțurilor logistice converg către o înăsprire a așteptărilor referitoare la ofertă, arătând cum reziliența, comerțul deschis și fluxurile sigure de inputuri sunt acum esențiale pentru stabilitatea prețurilor alimentelor la nivel global’, a declarat economistul-șef al FAO, Maximo Torero.

În rândul principalelor categorii de produse alimentare urmărite de FAO, prețurile la zahăr au înregistrat o creștere de 11,9% în luna august, pe fondul estimărilor privind randamente mai mici la sfecla de zahăr în Uniunea Europeană din cauza vremii nefavorabile, precum și a îngrijorărilor cu privire la impactul fenomenului El Nino asupra perspectivelor de producție în principalele țări producătoare din Asia, și anunțul Indiei privind importurile de zahăr fără taxe vamale.

Prețurilor cerealelor au crescut cu 2,2% în luna august comparativ cu luna iulie, în condițiile în care cotațiile internaționale la toate cerealele au crescut din cauza scumpirii combustibililor și îngrășămintelor, dar și a presiunilor venite din partea fenomenelor meteo. Prețurile globale la grâu au crescut cu 2,6% în august și au fost cu 15% peste nivelul din urmă cu un an, pe fondul perturbărilor persistente ale logisticii de export în Marea Neagră, dar și a perspectivelor de producție mai scăzute în mare parte a Europei ca urmare vremii calde și uscate.

Prețurile uleiurile vegetale a crescut cu 1,1% față de iulie, reflectând prețurile mondiale mai mari la uleiul de palmier și soia, stimulate de cererea globală robustă de importuri și de îngrijorările legate de impactul fenomenului meteo El Nino asupra perspectivelor de producție din Asia de Sud-Est.

Indicele FAO al prețurilor la carne a crescut cu 1% în cursul lunii august, prețurile cărnii de pasăre, porc și ovine fiind toate mai mari. Prețurile internaționale ale cărnii de bovine au scăzut, însă, deoarece alocarea de cote de import din partea Chinei a intensificat concurența dintre exportatorii din Brazilia și Australia.

Indicele FAO al prețurilor la produsele lactate a crescut cu 2,3% față de iulie. O mare parte a creșterii a fost rezultatul reducerii aprovizionării cu lapte în Uniunea Europeană, pe fondul vremii calde și uscate.

Într-un raport separat, FAO și-a revizuit vineri estimările privind producția mondială de cereale în 2026, până la 2,980 miliarde de tone, cu 2% sau 3,4 milioane de tone sub recolta din 2025. Chiar și așa, recolta din 2026 ar urma să fie a doua cea mai mare recoltă înregistrată vreodată.

Prognoza privind producția mondială de porumb a fost revizuită în scădere la 1,309 miliarde de tone, deoarece se estimează că înrăutățirea perspectivelor de recoltă din Franța și Polonia va contracara randamentele peste așteptări din Argentina și Brazilia. În schimb, prognoza referitoare la producția globală de grâu a fost majorată la 810,7 milioane de tone, ceea ce ar fi cu 3,8% sub nivelul din 2025, dar reprezintă totuși al doilea cel mai mare rezultat înregistrat vreodată.