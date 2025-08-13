Fondul suveran de investiții al Norvegiei, profit de peste 68 miliarde dolari, în urma avansului acțiunilor din domeniul financiar

Fondul suveran de investiții al Norvegiei, unul dintre cei mai mari investitori globali, a raportat marți un profit de 698 miliarde de coroane norvegiene (68,28 miliarde de dolari) în primul semestru din acest an, în urma avansului acțiunilor companiilor din sectorul financiar, transmite Reuters.

Randamentul general al investițiilor fondului a fost negativ în primele șase luni din acest an s-a situat la 5,7%. Investițiile în acțiuni au avut un randament de 6,7%, cele în instrumente cu venit fix un randament de 3,3%, iar cele în proiecte regenerabile un randament de 9,4%, a informat Norges Bank Investment Management (NBIM), operatorul Fondului suveran de investiții al Norvegiei.

”Rezultatul a fost determinat de evoluțiile pozitive de pe piețele bursiere, în special în sectorul financiar”, a afirmat Nicolai Tangen, directorul general al Fondului suveran de investiții al Norvegiei.

Înființat în 1996, Fondul suveran de investiții al Norvegiei colectează veniturile generate de statul norvegian din producția de petrol și gaze, pe care le investește în acțiuni, obligațiuni, proprietăți imobiliare și proiecte regenerabile din străinătate. În prezent, acest fond deține aproximativ 1,5% din toate acțiunile listate la nivel mondial, iar valoarea sa a atins un nivel record de aproximativ 2.000 miliarde de dolari.