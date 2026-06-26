Fondurile de pensii facultative aveau în conturi active totale de 7,86 miliarde lei, la sfârșitul lui martie

Valoarea totală a activelor fondurilor de pensii facultative (Pilon III) se ridica la 7,86 miliarde lei la finalul lunii martie 2026, în creștere cu aproximativ 34% comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior, în timp ce valoarea activelor nete se situa la 7,85 miliarde de lei, potrivit raportului privind evoluția sistemului de pensii private în trimestrul I, publicat vineri de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

Conform sursei citate, se observă o concentrare a fondurilor de pensii facultative chiar mai puternică decât în cazul fondurilor de pensii administrate privat (Pilonul II), fondurile administrate de NN Asigurări deținând 56,1% din piață.

Numărul de participanți înregistrați în sistemul pensiilor facultative, la 31 martie 2026, era de 1,05 milioane, în creștere cu 20% față de aceeași perioadă din 2025. Numărul total de participanți nou intrați în sistem în perioada ianuarie – martie 2026 a atins nivelul de 51.481, în creștere cu 22% față de nivelul înregistrat anul anterior.

Pe parcursul ultimelor luni, structura participanților în funcție de vârsta acestora și de genul lor a rămas relativ stabilă. În ceea ce privește distribuția pe grupe de vârstă, la 31 martie 2026, ponderea participanților cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani a fost de 7,6% din totalul participanților, ponderea celor cu vârstă cuprinsă între 30 și 44 ani a fost de 35% și ponderea celor de peste 45 ani a fost de 57,5%.

Distribuția participanților pe gen rămâne stabilă, ponderea participanților femeilor în numărul total de participanți fiind de 51,2%, iar cea a bărbaților de 48,8%.

Participanții la Pilonul III au contribuit în medie, în luna martie 2026, cu aproximativ 171 lei/persoană, în creștere cu 1,4% față de aceeași perioadă a anului anterior și cu 6% mai puțin față de decembrie 2025. În luna martie 2026 au fost virate contribuții brute în cuantum de aproximativ 93 milioane lei, cu 0,4% mai mult, comparativ cu decembrie 2025.

De la începutul anului până în luna martie 2026, inclusiv, au fost virate contribuții brute către fondurile de pensii facultative în valoare de 267 milioane lei, în creștere cu 23% comparativ cu aceeași perioadă a anului 2025.

La finalul lunii martie 2026, titlurile de stat și acțiunile au rămas principalele instrumente financiare în care au investit fondurile de pensii facultative. Plasamentele în titluri de stat au reprezentat 63,2%, timp ce investițiile în acțiuni au fost 28,8% din valoarea totală a activelor fondurilor de pensii din Pilonul III, în topul clasamentului fiind Banca Transilvania, OMV Petrom, Romgaz, Hidroelectrica și Transgaz.

De asemenea, ponderi importante erau investite și în obligațiuni corporative (3,1%) și fonduri de investiții (3,0%), procentul depozitelor bancare și al conturilor curente fiind de 1,1%.

Toate fondurile de pensii facultative au investit majoritar în titluri de stat, în procente de peste 48% din activele totale. Dintre cele zece fonduri de pensii facultative FPF NN Optim, FPF Stabil și FPF Pensia Mea Plus au investit cel mai mare procent în titluri de stat, având niveluri cuprinse între 66,2% și 65,2%. Alte instrumente financiare precum acțiunile sau obligațiunile corporative se regăsesc în portofoliile investiționale ale fondurilor de pensii facultative în procente relevante.

La sfârșitul lui martie 2026, investițiile locale ale fondurilor de pensii facultative au înregistrat un procent de aproximativ 87%, iar din plasamentele în valută, ponderea cea mai mare au avut-o cele în euro (12,3%) și dolar american (0,4%).

Șase fonduri de pensii facultative aveau în portofolii instrumente de acoperire a riscului valutar în la finalul lunii martie 2026, precizează ASF.

Valoarea titlurilor de stat deținute de fondurile de pensii facultative era de 4,97 miliarde de lei, la finalul lunii martie 2026. Dintre acestea, titlurile de stat denominate în lei înregistrează un procent semnificativ (86,8%) urmate de cele denominate în euro (12,7%) și în dolar american (0,5%). În cazul emisiunilor în lei, cele mai mari valori au fost înregistrate de titlurile de stat cu data maturității în perioada 2029 – 2034, în timp ce o mare parte din emisiunile în euro ajung la scadență în 2033 și 2037.

La finalul lunii martie 2026, investițiile în obligațiuni corporative au fost în cuantum de aproximativ 245 milioane de lei, cu o pondere de circa 3% în totalul activelor fondurilor de pensii facultative. Investițiile în obligațiuni municipale au atins un procent de circa 0,8%, investițiile în obligațiunile emise de organisme străine neguvernamentale fiind de 0,05%.

Din totalul obligațiunilor corporative, fondurile de pensii facultative au investit 92% în instrumente românești, 5% în obligațiuni corporative emise de emitenți din Spania, respectiv 3% în obligațiuni corporative emise de companii din SUA. Principalele obligațiuni corporative în care au investit fondurile de pensii facultative sunt emise de Banca Comercială Română în procent de 38% din totalul obligațiunilor corporative, urmate de cele emise Unicredit Bank (23%) și de către Raiffeisen Bank (15%).

Plasamentele fondurilor de pensii facultative în depozite bancare și conturi curente au înregistrat un nivel de 86,5 milioane de lei la finalul lunii martie 2026. Principalele instituții la care fondurile de pensii facultative dețin depozite bancare sau conturi curente sunt: BRD – Groupe Societe Generale, Citibank România și Unicredit Bank.

De asemenea, fondurile de pensii din Pilonul III investesc în emitenți care respectă guvernanța corporativă și sunt transparenți. La 31 martie 2026, sistemul pensiilor facultative din România a investit în acțiuni în procent de aproximativ 28,8%, reprezentând 2,27 miliarde de lei. Cea mai mare parte a emitenților de acțiuni e reprezentată de emitenții din România (96,2%), restul fiind companii din alte state (3,8%).

Similar cu Pilonul II, fondurile de pensii facultative au investit cel mai mare procent din acțiuni în emitenți listați pe piața reglementată a BVB, în top fiind Banca Transilvania, OMV Petrom, Romgaz, Hidroelectrica și Transgaz. În ceea ce privește emitenții străini, majoritatea sunt din Cipru, Olanda și Germania.

‘Similar cu Pilonul II, pe parcursul trimestrului I 2026, valorile unitare ale activelor nete au înregistrat un șoc de scurtă durată în luna martie 2026’, se arată în raport.

Rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii facultative cu grad de risc ridicat a fost 9,47% în martie 2026, în timp ce rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii facultative cu grad de risc mediu a înregistrat un nivel de 7,13%.

La finalul lunii martie 2026, valoarea medie a unui cont în sistemul pensiilor facultative era de 7.494 lei, cu 12% mai mare comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Potrivit ASF, valoarea medie a conturilor participanților înregistrează o variație semnificativă între diferitele fonduri, cu valori cuprinse între 2.744 lei și 12.268 lei.

Ca și în cazul Pilonului II, valoarea activelor deținute de participanți înregistrează o concentrare ridicată, 10% dintre participanți totalizând 54% din active. Cea mai mare valoare a unui cont este de 2,81 milioane lei, în timp ce 20% din participanți dețin active cu o valoare sub 401 lei.

În trimestrul I 2026 au fost efectuate plăți ale activului personal net în cuantum de 58 milioane lei către 3.384 participanți și beneficiari. Din valoarea totală a plăților efectuate, 92,9% este aferent deschiderii dreptului la pensie, 4,4% ca urmare a decesului participantului și 2,7% ca urmare a invalidității.

Modalitatea principală de plată a activului personal net către participanți/beneficiari în trimestrul I 2026 a fost plata unică, reprezentând 60% din totalul plăților efectuate de fondurile de pensii facultative.

Ca urmare a deschiderii dreptului la pensie, au fost efectuate plăți unice în valoare de 26,7 milioane lei și plăți eșalonate în valoare de 27,3 milioane lei. Au fost înregistrate plăți unice în cuantum de 1,9 milioane de lei și plăți eșalonate în cuantum de 0,69 milioane lei către beneficiarii activului personal net ca urmare a decesului participantului. Pentru situații de invaliditate, cuantumul activului net personal plătit a fost de aproximativ 0,93 milioane lei aferent plăților unice și 0,64 milioane lei prin plăți eșalonate.

Cele mai mari ponderi în totalul plăților activului personal net în trimestrul I 2026 au fost înregistrate de FPF NN Optim (39%), FPF BCR Plus (20%) și FPF NN Activ (13%).

Deschiderea dreptului la pensie reprezintă ponderea cea mai mare în plățile fondurilor de pensii facultative (86%).

La finalul lunii martie 2026, zece fonduri de pensii facultative erau înscrise în Registrul Electronic al Autorității de Supraveghere Financiară, fiind administrate de șapte societăți de administrare a fondurilor de pensii private. Activitatea de depozitare și custodie a activelor fondurilor de pensii facultative este realizată de doi depozitari.

Similar ca în Pilonul II, nivelul de concentrare al depozitarilor este unul ridicat pentru fondurile de pensii facultative, BRD – GSG având în custodie 95,91% din activele Pilonului III.