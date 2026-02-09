Fondurile de pensii facultative, în creștere cu 34%, la nivelul lunii decembrie

Fondurile de pensii facultative aveau active în valoare de 7,42 miliarde de lei, la finalul lunii decembrie, în creștere cu 34% comparativ cu nivelul înregistrat la aceeași data a anului anterior, conform unui raport al Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).

‘Cele mai multe investiții au fost efectuate local (95%), majoritatea fiind denominate în lei (87%)’, se menționează în raport.

Conform sursei citate, valoarea contribuțiilor virate în luna decembrie a fost de 92 milioane lei, în timp ce contribuția medie a fost 181 lei.

Titlurile de stat dețineau cea mai mare pondere în cadrul activelor, de 4,69 miliarde de lei, respectiv 63,2%. Pe locul doi se aflau acțiunile, cu 2,06 miliarde de lei (27,8%). Fondurile de investiții se situau pe locul trei din acest punct de vedere, cu 245,84 milioane de lei, respectiv 3,3% din totalul activelor.

Potrivit datelor ASF, fondurile de pensii facultative aveau 999.352 de participanți în luna decembrie 2025.

Pe Pilonul III sunt active următoarele fonduri de pensii: Azt Moderato, Azt Vivace, BCR Plus, Pensia Mea Plus, Esențial, NN Activ, NN Optim, Pensia Mea, Raiffeisen Acumulare și Stabil.