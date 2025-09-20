Gazprom nu mai este acționar direct al NIS

Gazprom a anunțat vineri că a renunțat la întreaga participație de 11,3% minus o acțiune pe care o deținea la compania energetică sârbească Naftna Industrija Srbije (NIS), în contextul sancțiunilor americane vizând sectorul energetic rusesc, a informat site-ul seenews.com.

La începutul lunii ianuarie, Trezoreria americană a impus sancțiuni producătorilor ruși de petrol Gazprom Neft și Surgutneftegaz, precum și pentru 183 de nave care au transportat țiței rusesc, în contextul în care Washingtonul a luat la țintă veniturile pe care Moscova le utilizează pentru a-și finanța războiul din Ucraina.

Acum Gazprom deține o acțiune NIS, comparativ cu 18.433.298 înainte de tranzacție, se arată într-un document depus de compania rusă la Bursa de la Belgrad. Nu au fost prezentate detalii privind tranzacția.

Gazprom Neft, divizia de petrol a gigantului rus Gazprom, deține 44,85% din NIS, în timp ce Guvernul Serbiei deține aproximativ 30% iar acționarii minoritari dețin 13,98%, conform datelor publicate vineri pe site-ul NIS, în care Gazprom încă deține 11,3%.

Vineri, NIS a solicitat o nouă prelungire a perioadei în care compania să fie scutită de la sancțiunile americane.

Afacerile NIS au fost afectate de sancțiunile SUA, compania înregistrând în primul semestru din 2025 pierderi nete de 3,6 miliarde dinari (30,7 milioane euro), de la un profit net de 5,3 miliarde dinari în perioada similară din 2024.

Grupul NIS deține 411 benzinării, din care 328 în Serbia, 42 în Bosnia și Herțegovina, 22 în Bulgaria și 19 în România. În România și Bosnia și Herțegovina compania este implicată în activități de explorare și producție de gaze și petrol. NIS are aproximativ 13.500 angajați.