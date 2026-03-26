Mol obține aprobarea SUA pentru a continua discuțiile privind cumpărarea rafinăriei NIS din Serbia

Grupul ungar MOL a obținut aprobarea SUA pentru a continua negocierile privind achiziționarea unei participații majoritare în compania petrolieră sârbă NIS, termenul limită fiind extins până pe 22 mai, transmit Hina și Reuters.

Compania petrolieră NIS este vizată de sancțiuni americane din cauza acționarilor săi ruși. Două companii rusești, Gazprom Neft și Gazprom, dețin 44,9%, respectiv 11,3% din acțiunile NIS, însă trebuie să își vândă participațiile.

În decembrie, Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA a dat termen NIS până pe 24 martie să negocieze vânzarea participațiilor deținute de Gazprom și Gazprom Neft.

În ianuarie, MOL a anunțat că a semnat un acord cu firmele rusești pentru achiziționarea participațiilor lor în NIS, iar ADNOC, compania petrolieră națională din Emiratele Arabe Unite (EAU), va fi acționar minoritar.

Președintele sârb Aleksandar Vucic a efectuat o vizită în EAU săptămâna aceasta și s-a întâlnit cu șeicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan, dar nu a precizat dacă a discutat schimbarea acționariatului NIS.

După finalizarea tranzacției, Mol va achiziționa participația firmelor rusești și își va consolida prezența în Europa Centrală și de Est (CEE). Acordul trebuie aprobat de Trezoreria SUA și Guvernul Serbiei.

Analiștii spun că este puțin probabil ca tranzacția să fie finalizată înaintea alegerilor parlamentare din Ungaria, din 12 aprilie.

Decizia SUA vine într-un moment în care piața petrolului este afectată de războiul din Iran. Deși Serbia nu este lovită direct de criză, peste 60% din importurile sale de petrol venind din Kazahstan, este dependentă de rafinăria NIS pentru 95% din aprovizionarea internă cu combustibili. Țițeiul este livrat prin conducta croată JANAF pipeline, care are nevoie de licența OFAC pentru a livra către NIS.

NIS deține singura rafinărie din Serbia, amplasată la Pancevo, în apropiere de capitala Belgrad, precum și un lanț de peste 400 de benzinării în Bosnia Herțegovina, Bulgaria și România. Statul sârb, al cărui Guvern nu a impus sancțiuni Rusiei, deține 29,9% din acțiunile NIS.