George Simion – un nou apel către Nicușor Dan: Nominalizează un premier acum

Președintele Alianței pentru Unirea Românilor, George Simion, a transmis luni un mesaj șefului statului, Nicușor Dan, cerându-i să numească un premier.

Totodată, liderul AUR i-a solicitat premierului interimar, Ilie Bolojan, să plece de la Palatul Victoria.

”Ceasul 12: Nicușor, nominalizează un premier ACUM! Bolojan, pleacă din Palatul Victoria. Români, HAI!”, a scris el pe Facebook.

Pe 1 iulie, Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a decis demararea procesului de suspendare a lui Nicușor Dan și începerea procedurilor pentru organizarea alegerilor anticipate.

Decizia a fost luată de Consiliul Național de Conducere (CNC) al AUR în cadrul ședinței extraordinare organizate la Alexandria, Teleorman.

Cei 135 de membri ai CNC AUR prezenți la ședință au votat, în unanimitate, demararea procedurii de suspendare a președintelui Nicușor Dan și începerea dialogului cu celelalte forțe politice în acest sens.

Printre motivele care stau la baza acestui demers, precizează AUR, se numără ‘excluderea unei părți importante dintre români din luarea deciziilor care privesc viitorul României, dar și refuzul privind nominalizarea celei de-a doua propuneri de prim-ministru, așa cum este constituțional’.