Coreea de Sud urmează exemplul Poloniei și cumpără aur. Rezervele României rămân neschimbate

Băncile centrale continuă să cumpere aur, iar Banca Coreei s-a alăturat grupului de cumpărători, revenind la investițiile legate de metalul prețios după 13 ani, relevă o analiză realizată de eToro.

Cu toate acestea, coreenii nu au cumpărat lingouri fizice, ci unități din cel mai mare ETF din lume garantat cu aur. În aceeași perioadă, Polonia a ocupat din nou primul loc în clasamentul mondial al cumpărătorilor de aur fizic, susține analistul eToro, Pawel Majtkowski.

‘Miercuri, prețul aurului a urcat la 4.452 de dolari, atingând cel mai ridicat nivel din ultimele două luni. Totuși, creșterea nu a durat mult. Prețurile s-au retras rapid, iar aurul se tranzacționează în prezent la aproximativ 4.333 de dolari pe uncie. Volatilitatea pieței rămâne ridicată’, spune acesta.

Factorul declanșator imediat al creșterii prețurilor aurului au fost datele privind inflația din Statele Unite.

Inflația prețurilor de consum (IPC) a scăzut la 3,4% în iulie față de aceeași perioadă a anului trecut, comparativ cu 4,2% înregistrată în luna mai. Inflația de bază, care exclude prețurile celor mai volatile produse alimentare și ale energiei, s-a situat la 2,5% anual și 0,2% lunar. Prin urmare, presiunile asupra prețurilor rămân peste ținta de 2% a Fed, dar direcția lor este favorabilă pieței aurului, indică analiza.

‘O inflație mai scăzută reduce necesitatea unei înăspriri suplimentare a politicii monetare în SUA, ceea ce ar putea duce la scăderea randamentelor obligațiunilor și a ratelor reale ale dobânzii. La rândul său, acest lucru reduce costul de oportunitate al deținerii aurului, care nu generează dobândă. De asemenea, dacă dolarul se depreciază, metalul prețios devine mai ieftin și mai accesibil pentru investitorii din afara Statelor Unite. Datele privind piața muncii susțin, de asemenea, o politică mai prudentă a Fed. Economia SUA a pierdut 23.000 de locuri de muncă în iulie, în timp ce cifrele pentru mai și iunie au fost revizuite în scădere cu un total de 103.000. Combinația dintre scăderea inflației și slăbirea pieței muncii este, de obicei, favorabilă aurului, deoarece crește probabilitatea unei politici monetare mai relaxate și consolidează cererea de active defensive’, explică autorul analizei.

Cel mai mare risc pentru prețurile aurului rămân prețurile la energie și situația din Orientul Mijlociu. O nouă escaladare a conflictului dintre SUA și Iran sau noi perturbări în zona Strâmtorii Hormuz ar putea determina din nou o creștere a prețurilor petrolului și ar putea spori presiunea inflaționistă.

Volatilitatea ridicată a aurului este resimțită și de investitorii români, iar randamentele acestora sunt influențate nu numai de prețul aurului, ci și de cursul de schimb al dolarului. În ultima lună, aurul a crescut cu aproximativ 7,5% în moneda americană. În același timp, leul s-a apreciat față de dolar cu aproximativ 1%, în timp ce cursul de schimb a scăzut de la 4,6 lei/dolar la aproximativ 4,55 lei/dolar.

‘Prin urmare, leul mai puternic a acționat ca un amortizor valutar. La conversia în moneda noastră, creșterea valorii aurului a fost mai moderată, situându-se la aproximativ 6,5%. Este totuși un câștig evident, dar mai mic decât cel înregistrat de investitorii ale căror portofolii sunt denominate în dolari’, conform analizei.

Achizițiile băncilor centrale rămân o sursă de susținere a prețurilor pe termen mediu. În al doilea trimestru, băncile centrale din întreaga lume au cumpărat un volum net de 289 de tone de aur.

Banca Națională a Poloniei a fost cel mai mare cumpărător de aur dintre băncile centrale la nivel global, adăugând 51 de tone din acest metal prețios. La sfârșitul lunii iunie, deținerile NBP se ridicau la 632,4 tone.

Polonia ocupă în prezent locul 10 printre țările cu cele mai mari rezerve oficiale de aur. A depășit Țările de Jos și se află în urma Japoniei, ale cărei rezerve se ridică la aproximativ 846 de tone. NBP intenționează să-și continue achizițiile și să-și majoreze deținerile la 700 de tone.

Banca Națională a României avea la sfârșitul lunii iulie o rezervă de 103,6 tone de aur, cu o valoare de piață actuală de 12,67 miliarde de euro, neschimbată față de sfârșitul lunii iunie.

Banca Coreei de Sud s-a alăturat recent grupului cumpărătorilor de aur. În al doilea trimestru, aceasta a achiziționat unități din fondul SPDR Gold Shares în valoare de aproximativ 250 de milioane de dolari.

Aceasta este prima investiție a Băncii Coreei legată direct de aur din ultimii 13 ani.

‘Trebuie subliniat, totuși, că achiziționarea de unități ETF nu a dus la creșterea rezervelor sale oficiale de aur fizic. Deținerile de aur fizic ale Băncii Coreei au rămas neschimbate din 2013, la aproximativ 104,4 tone’, subliniază Pawel Majtkowski.

Investitorii se întreabă acum dacă depășirea temporară a pragului de 4.400 de dolari pe uncie a marcat începutul unui nou val ascendent sau a fost doar o reacție de scurtă durată la scăderea inflației din SUA. Direcția viitoare a prețurilor aurului va fi determinată în primul rând de datele privind vânzările cu amănuntul din SUA și de evoluția randamentelor titlurilor de stat americane. O economie mai slabă și un risc mai redus de noi majorări ale ratei dobânzii ar susține aurul, la fel ca și continuarea achizițiilor de către băncile centrale.

Principalele riscuri pentru prețul aurului sunt, însă, publicarea unor date economice solide în SUA, o cerere slabă pentru obligațiunile pe 30 de ani și o nouă creștere a prețurilor petrolului, care ar putea împinge inflația în sus și ar încuraja Fed să mențină ratele dobânzii cheie la un nivel ridicat.

eToro este o platformă de tranzacționare și investiții fondată în 2007.