Germania refuză să excepteze industria farmaceutică de la măsurile de reducere a costurilor din sănătate

Companiile farmaceutice nu vor fi exceptate de la viitoarele măsuri de reducere a costurilor din sistemul sanitar german, a declarat ministrul Sănătăţii, Nina Warken, după ce mai multe grupuri din industrie au avertizat că ar putea limita lansarea unor medicamente inovatoare în Europa dacă guvernele nu acceptă să plătească preţuri mai mari, transmite Reuters.

„Fiecare sector trebuie să contribuie la această reformă”, a declarat Warken într-un interviu acordat grupului de publicaţii Funke.

Guvernul german pregăteşte o legislaţie menită să limiteze creşterea rapidă a cheltuielilor sistemului public de asigurări de sănătate. Ministrul a recunoscut că multe companii farmaceutice se confruntă cu presiuni economice şi că noile măsuri nu le vor aduce venituri suplimentare.

Cu toate acestea, ea consideră că Germania rămâne una dintre cele mai atractive pieţe europene pentru industria farmaceutică, datorită sistemului de rambursare prin asigurările publice de sănătate, precum şi oportunităţilor oferite pentru studii clinice şi dezvoltarea de noi medicamente.

„Comparativ cu alte ţări europene, în Germania avem cel mai rapid acces la medicamente inovatoare”, a afirmat Warken.

Ministrul a exclus categoric posibilitatea ca industria farmaceutică să fie scutită de noile măsuri de control al costurilor.

Declaraţiile vin după ce compania americană Eli Lilly şi grupul german Boehringer Ingelheim au anunţat reducerea unor investiţii planificate în Germania, invocând politicile guvernamentale propuse.

De asemenea, directorul general al Pfizer, Albert Bourla, i-a transmis cancelarului Friedrich Merz că grupul american reevaluează calendarul şi amploarea investiţiilor sale în Germania în contextul noilor măsuri analizate de autorităţi.