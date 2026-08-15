Germania: Primul declin al numărului insolvențelor începând din februarie

Numărul companiilor germane care au depus în mai cerere de plasare în insolvență a scăzut pentru prima dată începând din februarie, în condițiile în care cea mai mare economie a Europei se luptă să-și recapete avântul, arată datele publicate vineri de Oficiul federal de statistică, transmite DPA.

Instanțele locale au înregistrat în mai 1.995 de cereri de insolvență corporativă în cea mai mare economie europeană, cu 2% mai puține decât în perioada similară din 2025.

Totuși, în perioada ianuarie – mai 2026, numărul insolvențelor a urcat cu aproape 5%, la 10.546.

Creanțele creditorilor înregistrate în instanțele locale în perioada ianuarie – mai 2026 au totalizat aproximativ 15,4 miliarde de euro, semnificativ sub nivelul de 25,7 miliarde de euro în perioada similară din 2025, când a fost un număr mai mare de insolvențe.

În perioada ianuarie – mai 2026 au fost 29,8 insolvențe per 10.000 companii. Sectoarele cele mai afectate de falimentele companiilor au fost transportul și depozitarea (57,2 cazuri per 10.000 companii), precum și industria hotelieră (49,2) și construcțiile (44).

Scăderea prelungită a activității economic a dus la un val de insolvențe în ultimii ani. Agenția de credit Creditreform nu se așteaptă la o modificare semnificativă a tendinței până în 2027.

Și persoanele fizice se confruntă cu presiuni financiare. În mai, numărul insolvențelor în rândul consumatorilor a scăzut în ritm anual cu aproximativ 10%, la 5.926. Totuși, în perioada ianuarie – mai 2026, numărul insolvențelor a urcat cu aproape 2%, la 32.093.

Numărul insolvențelor va crește probabil și mai mult pe parcursul lui 2026, față de 2025, deoarece multe sectoare se confruntă cu provocări majore, cum ar fi industria auto și cea medicală, avertizează analiștii.