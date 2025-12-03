Glovo: Românii au comandat cel mai mult, de 1 Decembrie, mici, ciorbă de burtă și iahnie de fasole

Micii, ciorba de burtă și iahnia de fasole s-au aflat în topul comenzilor efectuate de către români, de 1 Decembrie, reiese dintr-o analiză realizată de o platformă de comenzi online.

Potrivit datelor Glovo, publicate miercuri, Ziua Națională a avut două vârfuri de trafic, respectiv orele 12:00 și 18:00. În context, minutul de aur a fost înregistrat la ora 18:12, atunci când s-au plasat cele mai multe comenzi pe minut în întreaga zi.

Cea mai mare comandă, de 1 Decembrie, din categoria de preparate tradiționale, a fost plasată de către un utilizator din București și a avut o valoare de aproximativ 1.900 de lei, conținând exclusiv mici și cartofi prăjiți.

Pe total, din categoria tradițional și grill, cele mai comandate preparate, în ziua respectivă, au fost micii, ciorba de burtă și iahnia de fasole.

De altfel, pe 1 decembrie 2025, România s-a situat pe locul al treilea în rețeaua globală Glovo la comenzile de la supermarketuri și magazine specializate, după Spania și Polonia.

La nivelul ultimelor 12 luni, categoria de preparate tradiționale și grill din platforma online a fost dominată de o serie de feluri de mâncare emblematice, în care micul românesc rămâne vedeta livrărilor, urmat de ciorba de burtă. În topul preferințelor intră și ciorba de perișoare, ciorba de văcuță și ciorba de legume.

Raportat la orașe, în ultimul an, bucureștenii au comandat cele mai multe preparate tradiționale și de tip grill, urmați de locuitorii din Constanța, Brașov, Iași, Pitești și Cluj-Napoca.

‘Dacă extindem analiza la întregul an, Ziua Muncii a fost, culinar, și Ziua Micului. Pe 1 mai 2025 s-au înregistrat cele mai multe comenzi de preparate tradiționale în aplicație, semn că românii au transformat grătarul clasic de 1 Mai într-un grătar livrat acasă sau la locația de relaxare, cu mai puțin timp petrecut la cumpărături și mai mult timp petrecut cu prietenii și familia. La nivel de comportament recurent, intervalul de vârf pentru preparatele tradiționale este ora 12:00, când mulți utilizatori aleg pentru pauza de prânz ciorbă sau feluri principale consistente. Zilele cu cele mai multe comenzi pentru această categorie sunt miercurea, joia și vinerea’, se arată în analiza citată.

Conform platformei, un utilizator din Sibiu a comandat, în ultimele 12 luni, nu mai puțin de 394 de porții de papanași, iar cea mai mare comandă din întreaga categorie de preparate tradiționale a depășit valoarea de 7.300 de lei, aceasta fiind plasată de un utilizator din București și a inclus, printre altele, porții de mici, cârnați, mămăligă, cartofi la cuptor și ciolan afumat.

Glovo este o platformă fondată în anul 2015 la Barcelona, ce operează, în prezent, în 22 de țări din Europa, Asia Centrală și Africa.