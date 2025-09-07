Google şi Apple impulsionează megacapitalizările companiilor tehnologice la 21.000 de miliarde dolari

Giganţii tehnologici americani au încheiat o săptămână spectaculoasă pe bursă, adăugând împreună 420 de miliarde de dolari la capitalizarea lor de piaţă şi ridicând valoarea totală a celor opt companii din clubul ”trilionarelor” la 21.000 de miliarde dolari, transmite CNBC.

Alphabet a condus creşterile, acţiunile sale urcând peste 10% după ce un judecător federal a decis că Google nu va fi obligată să vândă browserul Chrome, ci doar să-şi partajeze datele de căutare cu rivalii.

Decizia a eliminat ”un nor negru” care plana şi asupra Apple, permiţând celor două companii să continue parteneriatul prin care Google plăteşte miliarde anual pentru a fi motorul de căutare implicit pe iPhone.

Analiştii cred că hotărârea pavează calea pentru o colaborare extinsă în domeniul inteligenţei artificiale, prin modelele Gemini.

Broadcom a urcat cu 13% la bursă după ce a anunţat un contract de 10 miliarde dolari cu un nou client, despre care presa internaţională a scris că ar fi OpenAI. Cu această performanţă, producătorul de cipuri a intrat în clubul companiilor cu o valoare de peste 1.000 de miliarde dolari.

În contrast, Nvidia a pierdut peste 4% în ultima săptămână, marcând a patra scădere consecutivă, iar Microsoft a bifat a cincea săptămână de declin. Cu toate acestea, Nvidia rămâne cea mai valoroasă companie listată din lume, cu o capitalizare de peste 4.000 de miliarde dolari.

Tesla, afectată de concurenţa din China şi de gama îmbătrânită de vehicule electrice, a câştigat totuşi 5% după ce a propus un nou plan de compensaţii pentru Elon Musk, care ar putea ajunge la aproape 1.000 de miliarde dolari, condiţionat de dublarea valorii companiei la 2.000 de miliarde.