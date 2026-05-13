Grindeanu: Bolojan lasă în urmă un ‘deșert economic’. Regretăm că nu l-am oprit mai devreme

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că regretă faptul că nu a acționat mai repede pentru a opri ‘managementul prost’ al premierului Ilie Bolojan, susținând că acesta din urmă a generat un ‘deșert economic’ și că trebuie să părăsească imediat funcția.

Grindeanu a afirmat, după ședința Biroului Permanent Național al PSD, într-o conferință de presă, că radiografia la zi a României indică o ‘economie în comă’, marcată de cifre alarmante, confirmate de datele Institutului Național de Statistică, și a caracterizat viziunea economică a premierului drept un ‘plan de sărăcire națională’.

‘Premierul demis Ilie Bolojan lasă, până la urmă, România într-un deșert economic. Și pentru asta trebuie să plece urgent, dar urgent. România astăzi este în criză economică (…). Avem inflație mai mare decât în Ucraina (…), o țară aflată în război, așa cum știm cu toții, de patru ani. Nici în pandemie, și vă rog să verificați, situația din punct de vedere economic nu a fost așa de gravă. Și nici măcar în criza financiară din 2009-2010 (…) Aceasta este, până la urmă, o rețetă a unui dezastru programat’, a adăugat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a spus că l-ar fi ‘oprit mai devreme’ pe Ilie Bolojan.

‘Regret și regretăm că nu am fost și mai fermi mai devreme și că acest management prost nu l-am oprit mai devreme, astfel încât dezastrul la care asistăm astăzi să nu aibă această amploare (…) Repet, regret că nu am fost mai fermi încă din toamnă (…) și nu ne-am dat seama spre ce dezastru economic ne conduce Ilie Bolojan. E un regret pe care îl am și eu și colegii mei și pentru care îmi cer scuze în fața românilor, că nu ne-am dat seama de incapacitatea lui Ilie Bolojan de a gestiona România’, a mai spus Sorin Grindeanu.