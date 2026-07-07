Grindeanu: Bolojan nu și-a înțeles rolul de premier de coaliție. E ținut în funcție de către AUR

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, consideră că premierul interimar, Ilie Bolojan, este menținut în funcție cu ajutorul AUR.

”Avem un partid AUR care îl ține în funcție pe Ilie Bolojan. (…) Ce dovadă mai bună este decât faptul că atunci când a fost votul pentru guvernul Veștea, ei au ieșit din sală, acea acțiune, indirect, ducând la rămânerea în funcție a lui Ilie Bolojan? Direct, au ajutat la rămânerea lui Ilie Bolojan, chiar fără prerogative totale, fiindcă e un guvern demis, cu un număr record. Astea sunt lucruri care, oricât îți place sau oricât nu îți place un partid sau altul, dacă ții totuși la bunul mers al lucrurilor în țara asta, trebuie să te așezi la masă și să discuți”, a afirmat Grindeanu, luni, la DIGI 24.

El susține că există ”un concurs de înjurături la adresa PSD”.

”Ilie Bolojan, dacă îmi permiteți o comparație, e ca un negustor de praf. Atâta timp cât nu bate vântul, lucrurile sunt sub control. Când a bătut un pic vântul, dai faliment. Cam ăsta-i Ilie Bolojan, care nu și-a înțeles rolul unui premier de coaliție. Ilie Bolojan provine dintr-un partid care a ieșit pe locul trei la alegeri. (…) Am văzut, de fapt, modul în care privește și el și colegii săi PSD. Adică ai nevoie de PSD doar ca rezervă de voturi ca să-ți faci anumite politici publice, nu ca și partener. Acum e un fel de concurs între PNL de rit nou, concurs între ei și USR, care înjură mai mult PSD. (…) Traian Băsescu a inventat această treabă. Înjurăturile la adresa PSD nu sunt dublate de absolut nimic. E efectiv un concurs de înjurături la adresa PSD și, mai devreme sau mai târziu, vor fi înțelese de oameni”, a adăugat Grindeanu.

Potrivit acestuia, reforma administrativ-teritorială a fost, de fapt, ”o concediere colectivă”.

”Ceea ce s-a întâmplat a fost o concediere colectivă. Aia nu-i reformă. Eu vă dau un exemplu și îl ducem la extrem. Desființăm toate primăriile de comune din țara asta. Facem una singură, care are teritoriul administrativ cam 80% din teritoriul României, care are un singur primar, un singur consiliu local, un singur arhitect-șef și așa mai departe. Evident, cheltuielile sunt mai puține. Întrebarea este dacă serviciile publice sunt pentru cetățeni așa cum trebuie. Anul trecut România s-a împrumutat, sper să nu greșesc, în jur de 250 de miliarde de lei. Știți cât se va împrumuta anul ăsta, până la final, sub conducerea măreață? Continuând în același mod? 275 de miliarde. Cu vreo 25 de miliarde mai mult. Reducerea deficitului poate fi făcută și prin altă metodă decât cum a gândit-o Ilie Bolojan, de dat oamenii afară. Prin creștere economică (…), automat, păstrând cheltuielile publice la același nivel, reduci deficitul”, a detaliat Grindeanu.