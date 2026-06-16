Grindeanu spune că nu a ştiut de planul preşedintelui Nicuşor Dan: Desemnarea lui Veştea, constituţională

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, după şedinţa Consiliului Politic al partidului, că nu a ştiut de decizia preşedintelui Nicuşor Dan de a-l desemna pe Adrian Veştea premier. El a precizat că desemnarea este constituţională.

Preşedintele PSD a fost întrebat la Parlament dacă Adrian Veştea ar fi bun de premier.

„Să vedem, urmare a discuţiilor”, a răspuns Grindeanu.

El a menţionat că în partid nu s-a luat decizia dacă vor face parte din Executiv.

Grindeanu a fost întrebat şi dacă preşedintele a procedat constituţional când nu a chemat partidele la consultări înainte de a-l desemna pe Veştea premier.

„Vă aduc aminte că în 2008, după alegeri, s-a făcut un guvern PSD-PDL şi a fost desemnat prim-ministru, în primă instanţă, a fost Theodor Stolojan, care după câteva zile a renunţat şi a venit Emil Boc, fără niciun fel de consultări. E constituţional, întrebaţi-l pe Băsescu”, a precizat Grindeanu.

Preşedintele PSD a mai spus că nu a ştiut de planul lui Nicuşor Dan privind desemnarea lui Adrian Veştea premier.