Grupul MedLife a raportat în primul trimestru un profit net în scădere, de 10,56 milioane lei, de la 13,1 milioane lei în perioada similară a anului trecut.

Veniturile operaţionale au crescut la 779,2 milioane lei, de la 648,4 milioane lei în primele trei luni din anul 2024.

”MedLife, cea mai mare reţea de servicii medicale private din România şi singura companie cu capital românesc din topul operatorilor de servicii medicale private listată la Bursă prezintă rezultatele financiare pentru primul trimestru al anului în curs, evidenţiind o creştere importantă a cifrei de afaceri consolidate pro-forma, care a atins 779 milioane lei, în creştere cu 20% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. De asemenea, grupul a raportat o creştere a EBITDA, faţă de primele trei luni ale anului trecut, ajungând la o valoare de 116 milioane lei.

Potrivit raportului, majoritatea liniilor de business ale Grupului MedLife au înregistrat o performanţă bună, în comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului anterior. Astfel, cele mai mari creşteri au fost înregistrate de spitale (+38.5%), urmate de laboratoare (+26.9%) şi de clinici (+17.5%).

„Rezultatele din primul trimestru arată bine, atât în materie de venituri, cât şi în materie de EBITDA şi confirmă că suntem pe un trend bun. De altfel, am devenit, probabil, cea mai tehnologizată companie din acest sector la nivel regional, având soluţii de ultimă generaţie, precum drone pentru transportul probelor, roboţi pentru intervenţii chirurgicale, Inteligenţă Artificială direct în aplicaţie şi multe dintre procese complet automatizate. Investiţiile recente în echipamente moderne, unităţi noi şi echipe dedicate au început gradual să se reflecte în performanţele financiare şi operaţionale. În plus, ne-am întărit poziţia şi pe segmentul corporate, unde am lansat produse noi şi continuăm să dezvoltăm soluţii pentru a răspunde cerinţelor pieţei. Ne aşteptăm ca această traiectorie pozitivă să continue, pe măsură ce continuăm să investim în tehnologie şi în consolidarea reţelei noastre”, a declarat Mihai Marcu, preşedinte şi CEO al Grupului MedLife.

Totodată, primele luni ale anului 2025 au fost marcate de intrarea oficială pe o nouă piaţă internaţională şi extinderea reţelei în afara graniţelor ţării prin preluarea pachetului majoritar al All Clinic din Republica Moldova. De asemenea, MedLife a finalizat achiziţia grupului Routine Med din Tulcea, continuând strategia de dezvoltare sustenabilă la nivel naţional şi întărirea prezenţei în zone-cheie.

MedLife şi-a consolidat poziţia pe segmentul de chirurgie robotică prin introducerea robotului Rosa, dedicat intervenţiilor ortopedice de înaltă precizie. Totodată, Spitalul din cadrul MedLife Medical Park şi-a extins operaţiunile prin inaugurarea unui compartiment de primiri urgenţe. În linie cu obiectivele de tehnologie, MedLife a lansat şi primul asistent AI integrat în aplicaţia mobilă, oferind ghidaj medical personalizat şi rapid, direct în telefonul pacientului – o premieră pe piaţa locală şi un pas important în direcţia transformării digitale a experienţei medicale.

Pe termen mediu şi lung, Grupul MedLife anunţă că va continua să investească în inovaţie şi tehnologie, consolidându-şi rolul de lider al medicinii tehnologizate, prin scalarea soluţiilor avansate deja existente, precum drone, roboţi medicali, asistenţi digitali cu inteligenţă artificială etc., dar şi prin implementarea unora noi pe partea de prevenţie şi medicină personalizată.

În prezent, Grupul MedLife deţine cea mai puternică reţea de diagnostic şi tratament din România, având la activ peste 6.5 milioane de pacienţi unici care au apelat la servicii de prevenţie, wellness, tratament şi spitalizare. Grupul îşi menţine un portofoliu cu peste 886.000 de abonamente active, în primul trimestru al acestui an.