Rata șomajului la nivel național a fost de 3,24% în aprilie

Rata șomajului înregistrat la nivel național a fost de 3,24% la sfârșitul lunii aprilie 2026, cu 0,01 puncte procentuale mai mică decât în luna anterioară și în luna aprilie a anului trecut, a anunțat, joi, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).

Potrivit sursei citate, numărul total al șomerilor înregistrați a fost de 259.160 de persoane.

Din totalul celor înregistrați, 57.823 au fost șomeri indemnizați și 201.337 neindemnizați. Numărul șomerilor indemnizați a scăzut cu 1.596 de persoane, iar numărul șomerilor neindemnizați a crescut cu 787 de persoane față de luna precedentă.

Pe medii de rezidență, 68.888 de șomeri provin din mediul urban și 190.272 de șomeri din mediul rural.

Numărul șomerilor femei, la 30 aprilie, era de 125.259 de persoane, în timp ce numărul șomerilor bărbați era de 133.901 de persoane.

Cei mai mulți șomeri aveau vârsta de peste 55 ani (65.794), urmați de cei cu vârsta între 40 – 49 de ani (62.782), iar la polul opus se aflau persoanele între 25 – 29 de ani (15.238).

Structura șomajului pe grupe de vârstă la finele lunii aprilie 2026 se prezintă astfel: sub 25 de ani – 21.953 persoane, între 25 și 29 ani – 15.238, între 30 și 39 ani – 44.976, între 40 și 49 ani – 62.782, între 50 și 55 ani – 48.417, peste 55 ani – 65.794.

Șomerii fără studii și cei cu nivel de educație primar au o pondere însemnată în totalul șomerilor înregistrați în evidențele ANOFM (29,81%). Șomerii cu nivel de educație gimnazial reprezintă 34,66% din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii universitare 4,65%.