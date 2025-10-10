Grupul ungar MOL își va majora livrările în Serbia, după sancțiunile americane împotriva NIS

Grupul petrolier ungar MOL își va majora livrările în Serbia, după intrarea în vigoare a sancțiunilor americane împotriva companiei petroliere sârbe NIS, a anunțat, vineri, ministrul ungar al Afacerilor Externe, Peter Szijjarto, transmite Reuters.

‘Având în vedere că MOL joacă un rol important în aprovizionarea Serbiei cu petrol și carburanți…prietenii noștri sârbi se pot baza pe creșterea livrărilor din partea MOL’, a transmis Peter Szijjarto, într-un comunicat, adăugând că această majorare a livrărilor nu va putea înlocui în totalitate absența livrărilor din Croația.

Sancțiunile SUA împotriva companiei petroliere sârbe NIS, controlată în proporție de peste 45% de grupul rus Gazprom, au intrat în vigoare joi, după o pauză de nouă luni. NIS, care aprovizionează aproximativ 80% din piața de carburanți din Serbia, a fost vizată de aceste sancțiuni americane împotriva sectorului energetic rus încă din luna ianuarie, dar a beneficiat de mai multe amânări consecutive. Joi, compania a informat că ‘nu a primit o prelungire a licenței speciale din partea Departamentului Trezoreriei SUA’ care îi permisese anterior să continue să funcționeze normal.

La rândul său, operatorul rețelei de conducte petroliere din Croația, Janaf, care transportă țiței până la rafinăria din Pancevo, principalul producător de carburant din Serbia, a anunțat că a obținut o autorizație ce îi permite să continue activitățile de transport obișnuite până la data de 15 octombrie, în ideea de a-și finaliza actualele obligații contractuale.

NIS este cea mai tranzacționată companie la Bursa de Valori de la Belgrad. Compania are aproximativ 13.500 de angajați și o rețea de peste 400 de benzinării, majoritatea în Serbia, aproximativ 80 în Bosnia și restul în Bulgaria și România.