Guvernatorul Băncii Centrale a Rusiei admite că economia încetinește, dar neagă că ar fi în recesiune

Guvernatorul Băncii Centrale a Rusiei, Elvira Nabiulina, a recunoscut joi că economia rusă a încetinit, dar a negat existența unei recesiuni, transmite EFE.

‘Nu ar trebui să confundăm o recesiune, care, sunt de acord, este asociată cu fenomene foarte negative, cu o încetinire economică. Da, există o încetinire economică, dar nu există recesiune. Chiar și atunci când vorbesc despre o recesiune tehnică, înseamnă că economia este în declin timp de două trimestre consecutive. Nu este cazul’, a declarat Nabiulina, cu ocazia Forumului Financiar de la Moscova.

Reprezentanta instituției, criticată în ultimul an pentru menținerea unor rate ridicate ale dobânzilor pentru combaterea inflației ridicate, a avertizat că în prezent are loc o schimbare structurală în economia rusă, care duce la o creștere dezechilibrată. ‘Economia noastră trece printr-o restructurare. De aceea există o dinamică dezechilibrată în diferite sectoare. Înainte, când eram în creștere, toate creșteau mai mult sau mai puțin similar, la fel cum au făcut-o și când eram în declin. Acum, vedem inegalitate’, a susținut Elvira Nabiulina.

După izbucnirea războiului din Ucraina, în urma sancțiunilor internaționale impuse ulterior și a închiderii pieței occidentale în fața Rusiei, economia rusă s-a militarizat treptat. Industriile legate de armată au fost stimulate în detrimentul sectorului civil.

Săptămâna trecută, directorul general de la banca de stat Sberbank, German Gref, a avertizat că economia rusească este într-o fază de ‘stagnare’ tehnică și, în acest context, a cerut Băncii Centrale să reducă ratele dobânzilor pentru a evita o recesiune. Banca Rusiei a răspuns cu o reducere de un punct procentual, la 17%, pe care Sberbank o consideră insuficientă pentru a relansa economia, a cărei performanță s-a înrăutățit din cauza scăderii investițiilor și a cererii din cauza costurilor ridicate ale creditului.

Economia rusească a înregistrat o creștere robustă de 4,1% în 2023, și una de 4,3% în 2024, cu mult peste performanțele înregistrate de țările din G7, în pofida mai multor runde de sancțiuni occidentale, impuse după debutul invaziei din Ucraina, în 2022. Însă, în acest an activitatea economică a încetinit semnificativ. Produsul Intern Brut al Rusiei a crescut cu 1,1% în al doilea trimestru al acestui an, comparativ cu un avans de 4% în aceiași perioadă a anului trecut, a informat Serviciul federal de statistică (Rosstat).