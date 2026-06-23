Guvernul a alocat 32 de milioane de lei pentru asigurarea continuității alimentării cu apă potabilă în județul Prahova

Executivul a alocat, luni, 32 milioane lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, pentru județul Prahova, în vederea implementării unor soluții urgente pentru asigurarea continuității alimentării cu apă potabilă.

‘Decizia este luată în contextul unor disfuncționalități majore în furnizarea apei în mai multe localități din județul Prahova și din zone limitrofe, înregistrate în perioada noiembrie-decembrie 2025, generate de creșterea turbidității apei din lacul de acumulare Paltinu și de imposibilitatea tratării acesteia în Stația de Tratare Voila. Situația a afectat aproximativ 100.000 de locuitori și a condus la restricții sau întreruperi ale furnizării apei. Pentru prevenirea unor situații similare care pot afecta sănătatea populației și funcționarea unităților sanitare, a instituțiilor de învățământ și a operatorilor economici, a fost identificată necesitatea implementării unor soluții alternative de alimentare cu apă’, se arată într-un comunicat al Executivului.

Operatorul regional de apă Hidro Prahova S.A. a propus un pachet de măsuri tehnice, fundamentat pe experiența recentă și pe obligația asigurării continuității serviciului public, incluzând identificarea și punerea în funcțiune a unor surse alternative de captare, precum și modernizarea infrastructurii existente, precizează sursa citată.

‘Printre soluțiile propuse se numără dezvoltarea unui front de captare în zona Siliște-Bănești, realizarea de foraje, stații de pompare, conducte de aducțiune, rezervoare de stocare și lucrări de reabilitare a infrastructurii de alimentare cu apă. De asemenea, sunt prevăzute lucrări pregătitoare și auxiliare, inclusiv drumuri de acces, branșamente electrice și infrastructură tehnologică necesară operării sistemului. Investițiile urmăresc creșterea siguranței și continuității serviciului public de alimentare cu apă, reducerea riscului de întreruperi majore și asigurarea unei exploatări mai eficiente și predictibile a sistemului de alimentare cu apă la nivel județean’, se explică în comunicat.

De asemenea, este menționată necesitatea unor intervenții urgente în contextul lucrărilor programate la Stația de Tratare Voila, care ar putea conduce temporar la întreruperi ale furnizării apei și la imposibilitatea asigurării apei potabile pentru anumite perioade în localitățile afectate.