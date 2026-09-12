Guvernul a aprobat bugetul Metrorex. Pierderile estimate, în scădere cu 5,31% față de 2025

Guvernul a aprobat, vineri, bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2026 al Metrorex, societate aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor.

Bugetul va asigura desfășurarea activității economice a societății și îndeplinirea obligațiilor către terți, conform unui comunicat transmis de Biroul de presă al Guvernului.

‘Veniturile totale estimate în acest an la 1,797 miliarde lei sunt în scădere cu 23,19%, comparativ cu cele realizate în anul 2025. În structură, veniturile din exploatare dețin o pondere de aproximativ 99,997%, în cadrul veniturilor totale. Veniturile din subvenții, în valoare de 761,49 milioane lei, sunt în scădere cu 12,77% față de cele realizate la data de 31.12.2025’, menționează sursa citată.

Cuantumul subvenției de la buget alocate în anul 2026 este în valoare de 761,49 milioane lei, după reținerea procentului de 10% din suma de 846,1 milioane lei. Aceasta reprezintă 59,65% din necesarul de compensație fundamentat aferent anului 2026, estimat de societate în valoare de 1,276 miliarde lei.

‘Veniturile din producția vândută se estimează că vor crește cu 9,55%, iar cele din serviciile prestate (activitatea de transport călători cu metroul) sunt estimate, în anul 2026, în creștere cu 7,84% față de cele realizate la 2025. Fundamentarea societății are la bază prognoza indicatorilor de trafic prevăzuți în Contractul de servicii publice pentru perioada 2025-2029 și în Planul de reorganizare, restructurare și redresare financiară, precum și estimările privind evoluția cererii de transport. Evoluția pozitivă este determinată de creșterea estimată a numărului de călători transportați, de la 153,27 milioane călători în anul 2025 la aproximativ 165,5 milioane călători în anul 2026’, se arată în comunicat.

Veniturile din subvenții pentru investiții sunt estimate în acest an la valoarea de 308,1 milioane lei. Cheltuielile totale, în valoare de 2,093 miliarde lei sunt programate în scădere cu 21,08% față de cele realizate la data de 31 decembrie 2025.

Cheltuielile cu personalul – 1,070 miliarde lei – sunt estimate în creștere, cu suma de 38,4 milioane lei, față de 2025. Cheltuielile de natură salarială, propuse în valoare de 973,8 milioane lei, sunt mai mari cu 3,71% în comparație în anul 2025.

‘Pierderile estimate în anul 2026, în valoare de 295,5 milioane lei, sunt în scădere cu 5,31% față de 2025. Sursele necesare finanțării investițiilor pentru anul 2026, în valoare de 1,958 miliarde lei, sunt majorate cu 78,77%, față de cele realizate la data de 31 decembrie 2025’, mai informează Biroul de presă al Guvernului.

Vor fi efectuate cheltuieli de investiții pentru:

– Magistrala 5 – Drumul Taberei-Pantelimon, Secțiunea 1 – Râul Doamnei – Eroilor;

– Magistrala 6 – Legătura rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional Henri Coandă – Otopeni;

– Achiziție trenuri și echipamente asociate;

– Extinderea rețelei de metrou Magistrala 4 de metrou, secțiunea Gara de Nord – Gara Progresul.