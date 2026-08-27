Guvernul a reaprobat nota de fundamentare privind cheltuielile pentru Sistemul de alertă timpurie

Guvernul a reaprobat, în ședința de joi, nota de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente ‘Sistemului de alertă timpurie – SAT (Early warning system)’, iar cheltuielile pentru implementarea proiectului vor fi majorate de la 106,4 milioane lei la 144,5 milioane de lei.

Potrivit unui comunicat de presă al Guvernului, a fost reaprobată nota de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții ‘Sistem de alertă timpurie – SAT (Early warning system)’.

”Sistemul de Alertă Timpurie – SAT’ implementat în vederea consolidării performanței, rezilienței și capacității de răspuns la evoluția amenințărilor cibernetice și informaționale asociate ecosistemului Cărții Electronice de Identitate va fi dezvoltat. În acest sens, Guvernul a reaprobat nota de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor pentru această investiție. Potrivit noilor date, cheltuielile pentru implementarea proiectului de investiții vor fi majorate de la 106,4 milioane lei (sumă aprobată inițial), la 144,5 milioane de lei. Suma se încadrează în bugetul aprobat prin PNRR, prin care este finanțat acest proiect’, se arată în comunicatul de presă.

Prin proiectul de investiții ‘Sistem de alertă timpurie – SAT (Early warning system)’ se are în vedere asigurarea unui nivel ridicat de securitate pentru toate componentele implicate în emiterea și gestionarea cărții electronice de identitate (CEI), inclusiv pentru infrastructura IT&C care susține serviciile digitale ale Ministerului Afacerilor Interne. Sistemul SAT are un rol esențial în protejarea resurselor informatice necesare furnizării serviciilor publice electronice, atât pentru cetățeni, cât și pentru personalul MAI, menționează Guvernul.

‘Sistemul facilitează interacțiunea digitală dintre entitățile publice/private și cetățeni, prin intermediul unei infrastructuri informatice sigure și reziliente. Proiectul este finanțat prin PNRR, Componenta 7 – Transformare digitală, în cadrul Investiției 8 – CEI și semnătura digitală calificată, Jalon 174, și propune o abordare integrată și proactivă pentru prevenirea, descurajarea și contracararea agresiunilor cibernetice complexe’, se arată în document.