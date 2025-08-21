Guvernul va declara investiția Transgaz pentru alimentarea cu gaze a noii Termocentrale Ișalnița de importanță națională

Guvernul urmează să adopte o hotărâre privind declararea proiectului de investiții „Amplificarea Stațiilor de Comprimare Podișor și Bibești” drept proiect de importanță națională în domeniul gazelor naturale. Proiectul de HG este pus de Ministerul Energiei în consultare publică și vizează creșterea capacității de transport a Sistemului Național de Transport (SNT) în vederea alimentării cu gaze naturale a centralelor de producere a energiei electrice în ciclu combinat de la Mintia, Ișalnița și Turceni, precum și a unităților administrativ-teritoriale și a altor consumatori industriali din zonă. Stațiile de Comprimare Podișor și Bibești, puse în funcțiune în anul 2020, au un rol esențial în asigurarea presiunii necesare pentru transportul gazelor naturale către punctele de consum. Creșterea capacității acestora este necesară pentru a putea susține alimentarea noilor capacități de producție ale Complexului Energetic Oltenia – Sucursalele Ișalnița și Turceni, dar și a Termocentralei Mintia, aflată într-un amplu proces de modernizare și conversie la gaze naturale. Termocentrala Mintia, de 1.700 MW, ar urma să fie finalizată la sfârșitul anului viitor, un proiect de investiții de 1,4 miliarde euro, derulat de Mass Group Holding. Conform Avizului Tehnic de Principiu, pentru alimentarea cu gaze naturale a Termocentralei de la Mintia, este necesară extinderea Sistemului Național de Transport gaze naturale prin realizarea conductei de transport gaze naturale pentru alimentare CET Mintia (inclusiv alimentare cu energie electrică, protecție catodică și fibră optică). La Centrala termoelectrică Ișalnița,p rin proiectul de modernizare a centralei se propune instalarea unui grup energetic de producere energie în ciclu combinat cu utilizare de gaze naturale – CCGT Ișalnița, cu o putere nominală de 850 MW și la Centrala termoelectrică Turceni, se propune instalarea unui grup energetic de producere energie în ciclu combinat cu utilizare de gaze naturale (CCGT), cu o putere nominală de 475 MW. Lucrările se vor realiza în incinta stațiilor existente, fără a implica noi amplasamente, ceea ce permite optimizarea termenelor de implementare. Investiția face parte din Programul de Dezvoltare/Investiții al S.N.T.G.N. Transgaz, care prevede, în următorii zece ani, proiecte în valoare totală estimată de 3,4 miliarde euro, menite să modernizeze și să extindă infrastructura SNT. Finanțarea proiectului va fi asigurată de către Transgaz din surse proprii, dar și din surse atrase, inclusiv credite bancare, emisiuni de obligațiuni și fonduri nerambursabile. Adoptarea acestor reglementări are un impact semnificativ în eliminarea blocajelor administrative și reducerea termenelor de implementare pentru proiectele energetice strategice, se precizează într-un document al ministerului.