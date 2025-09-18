HiSky lansează zboruri directe Bucureşti – Chicago, din iunie 2026, după 24 de ani de la suspendarea acestei rute

Compania aeriană HiSky lansează încă o rută transatlantică, astfel că din 4 iunie 2026 va opera zboruri directe între Bucureşti şi Chicago, după 24 de ani de la suspendarea acestei rute. Zborurile vor avea loc cu două frecvenţe pe săptămână, în fiecare zi de joi şi duminică.

”La doi ani de la operarea primului zbor direct către New York, o aeronavă a companiei aeriene HiSky va decola de la Bucureşti către o altă destinaţie de pe continentul nord-american. Chicago este cel de-al doilea oraş din SUA către care compania relansează zborurile directe, după 24 de ani de la suspendarea acestei rute. Începând din luna iunie a anului viitor, pasagerii din ţară şi din întreaga regiune vor putea ajunge în metropola din inima Americii, fără escală, cu două frecvenţe pe săptămână, în fiecare zi de joi şi duminică. Primul zbor este programat pentru data de 4 iunie 2026”, anunţă compania.

Odată cu lansarea anunţată pentru vara anului 2026, HiSky devine compania aeriană care operează ambele conexiuni directe dintre România şi Statele Unite, extindere care marchează nu doar o continuare a dezvoltării reţelei sale long-curier, ci şi poziţionarea ca principal operator din Europa de Est pe segmentul zborurilor directe către America de Nord.

„Ceea ce unii au numit risc, noi am numit viziune şi se pare că am avut dreptate. În urmă cu doi ani, am avut încredere în nevoia pasagerilor noştri de a călători rapid, sigur şi confortabil peste ocean şi ne-am asumat acest rol, al deschizătorilor de drum. După rezultatele primului an de operare a rutei către New York, cu aceeaşi încredere, suntem gata să devenim compania care operează ambele conexiuni directe cu SUA. Pentru această a doua rută peste ocean, am ales tot o destinaţie de mare interes atât pentru turişti şi mediul de afaceri, cât şi pentru diaspora. Comunitatea de români şi moldoveni din Chicago este una dintre cele mai numeroase şi mai bine consolidate din Statele Unite şi, dacă ne raportăm la cei aproape 25 de ani de când nu mai există zboruri directe, realizăm că o întreagă generaţie nu a avut parte de şansa de a păstra această legătură cu ţara”, a declarat Iulian Scorpan, CEO HiSky.

Noua rută va fi integrată în sistemul propriu de legături al companiei, astfel încât, pasagerii din întreaga ţară şi din Republica Moldova să poată ajunge la Chicago cu o singură rezervare. De aceeaşi facilitate vor beneficia şi pasagerii care au ca punct de plecare aeroportul din Tel Aviv, Israel. Decolarea de la Bucureşti către Chicago este programată pentru ora 09:00, iar orarul zborurilor HiSky dinspre Timişoara, Cluj, Oradea, Chişinău şi Tel Aviv a fost adaptat pentru ca pasagerii care pleacă din aceste oraşe să beneficieze de transfer rapid, cu preluarea bagajului, direct până la destinaţia finală.

Durata zborului Bucureşti – Chicago este de 10 ore şi 50 de minute, iar cea a returului de 9 ore şi 50 de minute. Astfel, timpul total de călătorie, pentru pasagerii care pleacă din Chişinău sau din marile oraşe din România, nu depăşeşte 13 ore, inclusiv conexiunea prin Bucureşti.

”Aeroportul din Bucureşti este, astfel, transformat într-un hub regional pentru conexiuni către SUA”, mai arată compania.

HiSky este, în prezent, a doua cea mai mare companie aeriană românească, după numărul de pasageri transportaţi, devansată doar de operatorul naţional. Lansată în 2021, compania a atins, în luna iunie a acestui an, pragul de 5 milioane de pasageri transportaţi. Cu o flotă de opt aeronave Airbus, HiSky operează zboruri regulate de pe şapte aeroporturi din România şi Republica Moldova – Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara, Oradea, Iaşi, Baia Mare şi Chişinău – către destinaţii din Europa, Orientul Mijlociu şi America de Nord, precum şi curse charter către principalele destinaţii de vacanţă din Europa, Asia şi Africa. În 2024, compania a lansat prima rută transatlantică directă către New York, după o pauză de 20 de ani, pe care o operează, de pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă, cu cinci frecvenţe săptămânale.