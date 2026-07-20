Hotelierii români constată o creștere importantă a turiștilor din zona anglo-saxonă, care caută experiențe autentice

Turismul românesc înregistrează o creștere importantă a turiștilor din zona anglo-saxonă (SUA și Regatul Unit), care aleg sejururi mai lungi, au un nivel ridicat al cheltuielilor și caută experiențe autentice, în special în Transilvania și Maramureș, susține Federația Industriei Hoteliere din România (FIHR), într-o postare pe Facebook.

‘În primele cinci luni ale anului, turismul românesc a înregistrat un număr total de 8,128 milioane de înnoptări, segmentul turiștilor internaționali demonstrând o reziliență peste așteptări, cu o creștere de 2,8% a sosirilor. Dincolo de cifră, însă, se observă o schimbare de profil a piețelor de proveniență și a destinațiilor preferate din România. Se observă o creștere importantă a turiștilor din zona anglo-saxonă (SUA și UK). Turiștii din aceste țări aleg sejururi mai lungi, au un nivel ridicat al cheltuielilor și caută experiențe autentice, în special în Transilvania și Maramureș’, se scrie în postare.

Potrivit hotelierilor români, ‘Germania își păstrează statutul de piață-ancoră, însă profilul vizitatorului se schimbă: mai puține grupuri organizate și mai mulți turiști de business sau tineri atrași de festivaluri și evenimente’.

FIHR menționează că datele privind circulația turistică arată și o identitate tot mai clară a destinațiilor.

Astfel, ‘polul de business’, București, Cluj și Timișoara, concentrează majoritatea turiștilor veniți din Germania și Italia, cu o cerere constantă pentru hotelurile de 4 și 5 stele.

‘Polul cultural’, Brașov, Sibiu și Bihor sunt destinațiile preferate de turiștii din SUA și Franța, iar Oradea și-a consolidat rolul de ‘Poartă de Vest’ după aderarea la Schengen terestru, devenind o destinație în sine, nu doar un punct de tranzit.

În ceea ce privește ‘polul de recreere’, turiștii din Regatul Unit preferă experiențele urbane din București, în timp ce vizitatorii din Israel aleg în special stațiunile montane.

‘Se remarcă și o schimbare în comportamentul de rezervare. Eliminarea frontierelor terestre în spațiul Schengen a încurajat călătoriile spontane, iar peste 45% dintre rezervările pentru destinațiile urbane precum București, Brașov și Oradea sunt făcute cu mai puțin de șapte zile înainte de check-in. În paralel, peste 75% din nopțile de cazare sunt rezervate de pe dispozitive mobile’, subliniază hotelierii.

Conform acestora, per ansamblu, datele indică o reorientare a cererii către piețe cu putere mare de cumpărare, către destinații urbane modernizate și către zone din vestul țării, accesibile rutier.

Pentru industria hotelieră, aceste tendințe confirmă că flexibilitatea, conectivitatea și adaptarea la noile comportamente de consum devin factori esențiali de competitivitate.