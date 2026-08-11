Intel vrea să atragă 15 miliarde de dolari printr-o emisiune de acţiuni, pe fondul exploziei cererii pentru AI

Intel a anunţat luni că intenţionează să atragă 15 miliarde de dolari printr-o ofertă de acţiuni ordinare, pentru a finanţa investiţiile necesare satisfacerii cererii în creştere rapidă pentru capacităţi de calcul destinate inteligenţei artificiale, potrivit CNBC.

Acţiunile producătorului american de cipuri au scăzut cu aproape 4% în tranzacţiile de luni, investitorii reacţionând la perspectiva diluării participaţiilor existente.

Intel a indicat printre principalele oportunităţi de creştere inteligenţa artificială aplicată sistemelor fizice, cipurile proiectate pentru utilizări specifice şi tehnologiile avansate de împachetare a semiconductorilor. Fondurile obţinute vor fi utilizate pentru nevoile generale ale companiei, inclusiv investiţii de capital şi capital de lucru.

Compania şi-a majorat deja, luna trecută, estimarea privind cheltuielile de capital pentru acest an la 20 de miliarde de dolari, după ce a raportat cel mai rapid ritm de creştere a veniturilor din ultimii aproape 15 ani. Directorul financiar David Zinsner a precizat că cea mai mare parte a investiţiilor va fi destinată echipării fabricilor şi a anticipat o creştere semnificativă a cheltuielilor în 2027.

Intel încearcă astfel să profite de investiţiile uriaşe în infrastructura necesară AI. Potrivit estimărilor Goldman Sachs citate de CNBC, cheltuielile de capital ale marilor companii de tehnologie sunt pe cale să ajungă la 765 de miliarde de dolari în 2026 şi la 1.200 de miliarde de dolari în 2027.

Acţiunile Intel au beneficiat puternic de această tendinţă şi de participaţia de 10% deţinută de guvernul american, menită să sprijine producţia internă de semiconductori. Titlurile companiei au avansat cu aproximativ 175% de la începutul anului şi şi-au multiplicat de cinci ori valoarea în ultimul an.

Oferta include şi o opţiune valabilă 30 de zile, prin care intermediarii tranzacţiei vor putea cumpăra acţiuni suplimentare în valoare de până la 2,25 miliarde de dolari.