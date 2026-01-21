IEA: Cererea globală de petrol va crește în continuare, în 2026

Agenția Internațională pentru Energie (IEA) și-a revizuit, miercuri, în creștere, previziunile privind avansul cererii globale de petrol în 2026, adăugând că abundența de petrol la nivel global atenuează îngrijorările cu privire la riscurile geopolitice, informează Reuters.

În primul său raport privind piața petrolului publicat în an, IEA a anunțat că se așteaptă ca cererea globală de petrol să crească cu 930.000 de barili pe zi (bpd) în acest an, față de majorarea de 860.000 bpd prognozată în raportul său anterior. În consecință, IEA estimează că cererea de petrol se va situa la 105 milioane de barili pe zi (mb/zi) în 2026, după ce a atins 104 mb/zi în 2025.

De asemenea, aprovizionarea globală cu petrol este de așteptat să crească cu 2,5 mb/zi în 2026, pentru a ajunge la 108,7 mb/zi, după o creștere de 3 mb/zi în 2025, care a adus-o la 106,2 mb/zi. În aceste condiții, raportul AIE prevede o supraofertă de petrol de 3,7 mb/zi în 2026, un decalaj mai mare decât în 2025 (2,2 mb/zi).

Cele mai recente prognoze ale IEA sunt inferioare celor ale Organizației Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEC), care estimează că în 2026 cererea de aur negru va crește cu 1,4 mb/zi și consumul este estimat la 106,5 mb/zi, potrivit proiecțiilor publicate pe 14 ianuarie.

Tot miercuri, Agenția Internațională pentru Energie a estimat că abundența de petrol la nivel global diminuează îngrijorările cu privire la riscurile geopolitice la adresa producției și exporturilor de petrol din Venezuela, Iran și Rusia. ‘Deși este prea devreme pentru a evalua toate implicațiile acestor evoluții geopolitice recente pentru piețele petroliere, pentru moment, stocurile umflate oferă un anumit confort participanților la piață și au ținut prețurile sub control’, apreciază IEA.

Agenția Internațională a Energiei este principalul organism de consiliere pe probleme energetice al celor mai dezvoltate 29 de state. Agenția a fost înființată ca răspuns la primul șoc petrolier din 1973 – 1974, pentru a coordona eliberarea de petrol din stocurile de rezervă.