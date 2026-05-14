OPEC înrăutățește previziunile privind creșterea cererii globale de petrol în 2026

Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEC) a înrăutățit estimările privind creșterea cererii globale de petrol în 2026, după decizia similară de miercuri a Agenției Internaționale a Energiei (IEA), din cauza impactului economic al războiului din Orientul Mijlociu și a închiderii Strâmtorii Ormuz, transmit Xinhua și Reuters.

OPEC se așteaptă ca cererea de petrol pe plan mondial să crească cu 1,17 milioane barili pe zi (bpd) anul acesta, după ce în aprilie previziona un avans cu 1,38 milioane bpd.

În 2027, cererea globală de petrol ar urma să crească cu aproximativ 1,54 milioane bpd, o revizuire în creștere, cu aproximativ 200.000 bpd, față de aprilie.

OPEC apreciază că spre finalul anului consumul se va redresa. În trimestrul doi din 2026, cererea globală de petrol ar urma să se situeze în medie la 104,57 milioane bpd, după ce în aprilie previziona un nivel de 105,07 milioane bpd.

”Creșterea economiei globale continue să arate reziliență în acest an, în pofida tensiunilor geopolitice, în special în Orientul Mijlociu”, se arată în raportul OPEC.

În aprilie, producția de țiței a OPEC+ (Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol și aliații) s-a situat la 33,19 milioane bpd, în scădere cu 1,74 milioane bpd față de martie. Datele din aprilie includ Emiratele Arabe Unite (EAU), care au ieșit din OPEC la 1 mai.