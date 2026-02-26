IIF: Cheltuielile guvernamentale au dus datoria mondială la un nivel record de 348.000 de miliarde de dolari în 2025

Datoria globală a atins un nivel record de 348.000 de miliarde de dolari la sfârșitul anului 2025, după ce aproape 29.000 de miliarde de dolari au fost adăugate pe parcursul anului trecut, cea mai rapidă acumulare anuală de după pandemie, a anunțat miercuri Institutul Internațional pentru Finanțe (IIF), cel mai mare grup de lobby al sectorului financiar, informează Reuters.

Creșterea datoriei globale a fost cauzată în primul rând de guverne, care au fost responsabile pentru mai mult de 10.000 de miliarde de dolari din creșterea totală, iar Statele Unite, China și zona euro au fost responsabile pentru aproximativ trei sferturi din această creștere, a precizat IIF în cel mai recent raport Global Debt Monitor.

Datele sugerează că ciclul datoriei globale este acum condus mai puțin de gospodării sau companii și mai mult de deficitele fiscale persistente din marile economii, în condițiile în care piețele de obligațiuni au înregistrat emisiuni record la începutul anului.

Cu toate acestea, ca pondere din PIB, datoria globală a scăzut până la aproximativ 308% din PIB în 2025, grație în principal economiilor avansate, precizează IIF. În schimb, raportul datorie-PIB pe piețele emergente a continuat să crească, atingând un nivel record de peste 235% din PIB.

‘Un amestec puternic de expansiune fiscală, politică monetară relaxată și simplificare a reglementărilor ar putea duce la o nouă acumulare de datorii, intensificând în același timp îngrijorările cu privire la creșterea gradului de îndatorare și supraîncălzirea în anumite părți ale pieței’, a subliniat IIF, subliniind deficitele fiscale persistente din principalele economii.

Datele IIF arată că datoria guvernamentală la nivel global se ridica la aproximativ 106.700 miliarde de dolari la sfârșitul anului, în creștere de la 96.300 miliarde de dolari la sfârșitul anului 2024, în timp ce datoria companiilor nefinanciare a atins aproximativ 100.600 miliarde de dolari. Datoriile gospodăriilor au crescut mai moderat, ajungând la 64.600 miliarde de dolari.

De asemenea, pe piețele mature datoria totală a urcat la aproximativ 231.700 miliarde de dolari, în timp ce piețele emergente a atins aproximativ 116.600 miliarde de dolari, în ambele cazuri fiind vorba de noi recorduri.

IIF atrage atenția că este vorba de o schimbare semnificativă de compoziție a datoriei globale. Gradul de îndatorare a sectorului privat a scăzut față de vârfurile atinse în pandemie, în timp ce datoria publică continuă să crească. Această înclinare structurală către datoria suverană lasă bilanțurile globale mai expuse la modificările ratelor dobânzilor și ale încrederii investitorilor.

În ultimul său raport World Economic Outlook, Fondul Monetar Internațional a estimat că economia mondială va înregistra o creștere de aproximativ 3,3% în 2026, economiile avansate urmând să crească cu aproximativ 1,8%, iar piețele emergente puțin peste 4%.

Aceste rate de creștere sunt constante conform standardelor recente, dar nu suficient de puternice pentru a dilua rapid datoria în creștere. Dacă împrumuturile continuă în ritmul din 2025, raporturile datorie-PIB ar putea începe să crească din nou, în special pe piețele emergente, unde gradul de îndatorare este deja la niveluri record.