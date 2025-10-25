IMM România susține necesitatea majorării contingentului de lucrători străini pentru 2026 la 150.000

IMM România susține propunerea Patronatului Importatorilor de Forță de Muncă (PIFM) cu privire la necesitatea majorării contingentului de lucrători străini pentru anul 2026 la 150.000 de noi avize de muncă, a anunțat vineri organizația.

Joi, Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă din România (PIFMR) a transmis, într-un comunicat remis AGERPRES, necesitatea ajustării contingentului de lucrători străini pentru 2026, în funcție de cererea reală din piață și introducerea unor mecanisme flexibile, ca pași esențiali pentru menținerea competitivității României și continuitatea activităților economice.

‘Această poziție reflectă realitățile actuale ale pieței muncii din România și răspunde nevoii acute de forță de muncă resimțite în numeroase domenii economice: construcții, HoReCa, transporturi, agricultură și servicii. În anul 2025 contingentul stabilit de Guvern a fost de 100.000 de lucrători, însă cererea reală a depășit semnificativ această limită: peste 230.000 de cereri de avize de angajare au fost depuse până în luna octombrie, potrivit Inspectoratului General pentru Imigrări’, susțin reprezentanții IMM România în comunicatul remis vineri.

Potrivit organizației patronale, un contingent mai mare de avize de muncă nu reprezintă doar o măsură necesară pentru acoperirea deficitului de forță de muncă, ci și o decizie strategică pentru menținerea investițiilor, competitivității economice și sustenabilității sistemului fiscal și de pensii.

‘IMM România sprijină simplificarea și digitalizarea procedurilor administrative pentru emiterea avizelor și vizelor de muncă, astfel încât să se reducă durata procesării și să se evite pierderea forței de muncă către alte state și își reafirmă angajamentul său de a sprijini măsuri pragmatice care contribuie la stabilitatea și dezvoltarea mediului de afaceri, precum și la integrarea sustenabilă a lucrătorilor străini în economia românească’, se mai precizează în comunicat.