Inflația în zona euro a scăzut ușor în luna octombrie, până la 2,1%

Rata anuală a inflației în zona euro a scăzut ușor, în luna octombrie, ajungând aproape de nivelul-țintă avut în vedere de Banca Centrală Europeană (BCE), informează AFP.

Potrivit unei estimări preliminare publicate, vineri, de Eurostat, rata anuală a inflației în zona euro a scăzut până la 2,1% în luna octombrie 2025, de la un nivel de 2,2% în septembrie.

Datele Eurostat arată că inflația de bază (core inflation), adică ceea ce rămâne după ce sunt eliminate prețurile pentru bunuri volatile, precum energia și alimentele, a rămas neschimbată la 2,4%. Inflația de bază este indicatorul urmărit cu atenție de BCE la elaborarea deciziilor sale de politică monetară.

Încetinirea inflației în zona euro se explică în principal prin prețurile la energie, care au înregistrat un declin de 1%. În schimb, prețurile la servicii au crescut cu 3,4% în luna octombrie, iar prețurile la alimente s-au majorat cu 2,5%.

Estimarea publicată, marți, de Eurostat este una preliminară, urmând ca o estimare revizuită, care să includă și datele privind inflația în Uniunea Europeană (UE), să fie dată publicității în data de 19 noiembrie.

În luna septembrie, rata anuală a inflației în UE a crescut până la 2,6% în septembrie, de la 2,4% în august, iar România a fost în continuare țara cu cea mai ridicată inflație, cu un avans anual al prețurilor de 8,6%.