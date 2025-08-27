INS: 777.756 de sosiri ale turiștilor în Capitală, în primele cinci luni din 2025

Bucureștiul a înregistrat 777.756 de sosiri ale turiștilor în primele cinci luni din 2025, potrivit datelor centralizate de Institutul Național de Statistică. Vârful traficului turistic a fost atins în luna mai, cu 189.594 de sosiri, în timp ce ianuarie a consemnat cel mai redus flux, de 129.458.

Potrivit INS, cele mai multe sosiri, respectiv 651.004 (83,7% din total), au fost consemnate în hoteluri, urmate de apartamente și camere de închiriat, cu 101.745 sosiri (13,08% din total).

În ceea ce privește înnoptările, numărul acestora a fost, în perioada ianuarie-mai 2025, de 1.588.922, cele mai multe fiind în luna mai 382.999 și cele mai puține în ianuarie – 265.383.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare a variat în perioada menționată între 37,4% în ianuarie și 54,9% în mai 2025.

Conform INS, la nivel național, în structurile de primire turistică, inclusiv apartamente și camere de închiriat, au fost înregistrate, în perioada 1 ianuarie – 31 mai 2025, 4,49 milioane sosiri, în creștere cu 0,8% față de perioada similară din 2024. Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică au însumat 8,74 milioane (plus 3,1%).