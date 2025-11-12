INS: Câştigul salarial mediu net a crescut în septembrie cu 1%, la 5.443 lei

Câştigul salarial mediu net, în septembrie, a crescut cu 56 lei (1%), la 5.443 lei, faţă de luna august 2025, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS). Faţă de luna septembrie a anului precedent, câştigul salarial mediu net a crescut cu 4,1%. Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale (12.433 lei) şi în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei, inclusiv activităţi de servicii informatice, (12.136 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (3.383 lei) şi în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (3.446 lei).

”În luna septembrie 2025, câştigul salarial mediu brut a fost 9.078 lei, cu 76 lei (+0,8%) mai mare decât cel înregistrat în luna august 2025. Câştigul salarial mediu net a fost 5.443 lei, în creştere cu 56 lei (+1%) faţă de luna august 2025. Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale (12.433 lei) şi în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice) (12.136 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (3.383 lei) şi în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (3.446 lei)”, arată datele INS.

Comparativ cu luna septembrie a anului precedent, câştigul salarial mediu net a crescut cu 4,1%.

Indicele câştigului salarial real a fost 94,7% în luna septembrie 2025 faţă de luna septembrie 2024. Indicele câştigului salarial real a fost 100,6% în luna septembrie 2025 faţă de luna august 2025. Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost 238%, cu 1,6 puncte procentuale mai mare decât cel înregistrat în luna august 2025.

În cursul anului se înregistrează fluctuaţii ale câştigului salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale şi a primelor de sărbători, în special în lunile luate ca bază de comparaţie (decembrie, martie/aprilie). Acestea influenţează creşterile sau scăderile în funcţie de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuaţiilor câştigului salarial lunar la nivelul întregului an. Evoluţia câştigului salarial real depinde atât de fluctuaţiile câştigului salarial mediu net, cât şi de rata inflaţiei.

Septembrie 2025 comparativ cu august 2025

În luna septembrie 2025, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a crescut comparativ cu luna august 2025, ca urmare a acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru performanţe deosebite sau pentru „Ziua petrolistului”), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, creşterile câştigului salarial mediu net s-au datorat realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (în funcţie de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net la nivel de secţiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

– cu 16,4% în activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii, respectiv cu 14,0% în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale;

– între 7% şi 8,5% în activităţi de servicii anexe extracţiei, telecomunicaţii;

– între 2,5% şi 6% în alte activităţi industriale n.c.a., tăbăcirea şi finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor), fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice), fabricarea produselor din tutun, fabricarea produselor textile, industria metalurgică, industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal (exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii), fabricarea de mobilă, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie, fabricarea echipamentelor electrice, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor.

Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna august 2025 au fost determinate de acordarea în lunile precedente de prime ocazionale, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost determinate de nerealizările de producţie ori de încasările mai mici (în funcţie de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net la nivel de secţiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează: cu 14,9% în transporturi aeriene; între 2% şi 6,5% în intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), fabricarea altor mijloace de transport, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, transporturi pe apă, activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor.

În sectorul bugetar s-au înregistrat creşteri ale câştigului salarial mediu net comparativ cu luna precedentă în învăţământ (+2,1%, ca urmare a reluării plăţii cu ora a cadrelor didactice), respectiv în administraţia publică (+0,4%).

Câştigul salarial mediu net a scăzut uşor comparativ cu luna precedentă în sănătate şi asistenţă socială (-0,1%).