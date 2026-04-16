INS: Câștigul salarial mediu net a crescut la 5.557 lei, în februarie 2026

Câștigul salarial mediu net a fost 5.557 lei în luna februarie 2026, în creștere cu 39 lei (+0,7%) față de luna ianuarie 2026, iar câștigul salarial mediu brut a ajuns la 9.272 lei, cu 52 lei (+0,6%) mai mare decât cel înregistrat în luna ianuarie 2026, conform datelor publicate miercuri de Institutul Național de statistică (INS).

Valorile cele mai mari ale câștigului salarial mediu net s-au înregistrat în activități de programare și activități de consultanță în tehnologia informației (12.952 lei) și în fabricarea produselor din tutun (11.920 lei), iar cele mai mici în pescuit și acvacultură (2.884 lei) și în alte activități de servicii (2.887 lei).

Comparativ cu luna februarie a anului precedent, câștigul salarial mediu net a crescut cu 3,8%.

Potrivit datelor INS, indicele câștigului salarial real a fost 95% în luna februarie 2026 față de luna februarie 2025 și de 100,1% față de luna ianuarie 2026.

Comparativ cu luna octombrie 1990, indicele câștigului salarial real a fost 236,8%, cu 0,2 puncte procentuale mai mare decât cel înregistrat în luna ianuarie 2026.

‘În cursul anului se înregistrează fluctuații ale câștigului salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale și a primelor de sărbători, în special în lunile luate ca bază de comparație (decembrie, martie/aprilie). Acestea influențează creșterile sau scăderile în funcție de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuațiilor câștigului salarial lunar la nivelul întregului an. Evoluția câștigului salarial real depinde atât de fluctuațiile câștigului salarial mediu net, cât și de rata inflației’, notează INS.

În luna februarie 2026, în majoritatea activităților din sectorul economic, nivelul câștigului salarial mediu net a crescut comparativ cu luna ianuarie 2026, ca urmare a acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru performanțe deosebite sau al 13-lea salariu), drepturi în natură și ajutoare bănești, sume din profitul net și din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare).

De asemenea, creșterile câștigului salarial mediu net au fost determinate de realizările de producție ori încasările mai mari (în funcție de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative creșteri ale câștigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev. 3 s-au înregistrat în fabricarea produselor din tutun, cu 24,7% , și în activități de asigurări, reasigurări și ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale), cu respectiv cu 23,4%.

‘Scăderile câștigului salarial mediu net față de luna ianuarie 2026 au fost determinate de acordarea în lunile precedente de premii ocazionale, drepturi în natură și ajutoare bănești, sume din profitul net și din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, scăderile câștigului salarial mediu net au fost cauzate de nerealizările de producție ori încasările mai mici (funcție de contracte/proiecte)’, precizează INS.

Cele mai semnificative scăderi ale câștigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev. 3 s-au înregistrat astfel: între 7% și 10,5% în extracția minereurilor metalifere, activități de jocuri de noroc și pariuri, producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, activități de servicii anexe extracției, depozitare și activități auxiliare pentru transporturi; între 2,5% și 5% în activități de investigații și protecție, restaurante și alte activități de servicii de alimentație, tranzacții imobiliare, pescuitul și acvacultura, transporturi aeriene, colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor; activități de recuperare a materialelor reciclabile, activități de închiriere și leasing.

În sectorul bugetar s-au înregistrat ușoare creșteri ale câștigului salarial mediu net comparativ cu luna precedentă în învățământ (+0,5%), respectiv în administrația publică (+0,2%). În sănătate și asistență socială, câștigul salarial mediu net a scăzut ușor comparativ cu luna precedentă (-1,8%).