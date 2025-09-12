INS: Câștigul salarial mediu net a scăzut la 5.517 lei, în iulie

Câștigul salarial mediu net a fost 5.517 lei, în luna iulie 2025, în scădere cu 22 lei (-0,4%) față de luna iunie 2025, iar câștigul salarial mediu brut a fost 9.201 lei, cu 45 lei (-0,5%) mai mic decât cel înregistrat în luna anterioară, conform datelor publicate vineri de Institutul Național de statistică (INS).

Valorile cele mai mari ale câștigului salarial mediu net s-au înregistrat în extracția petrolului brut și a gazelor naturale (12.061 lei) și în fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului (12.012 lei), iar cele mai mici în hoteluri și restaurante (3.397 lei) și în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (3.507 lei).

Comparativ cu luna iulie a anului precedent, câștigul salarial mediu net a crescut cu 5,2%.

Indicele câștigului salarial real a fost 97,6% în luna iulie 2025 față de luna iulie 2024. Indicele câștigului salarial real a fost 97,0% în luna iulie 2025 față de luna iunie 2025. Față de luna octombrie 1990, indicele câștigului salarial real a fost 247,2%, cu 7,7 puncte procentuale mai mic decât cel înregistrat în luna iunie 2025.

INS menționează că în cursul anului se înregistrează fluctuații ale câștigului salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale și a primelor de sărbători, în special în lunile luate ca bază de comparație (decembrie, martie/aprilie). Acestea influențează creșterile sau scăderile în funcție de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuațiilor câștigului salarial lunar la nivelul întregului an. Evoluția câștigului salarial real depinde atât de fluctuațiile câștigului salarial mediu net, cât și de rata inflației.

Potrivit INS, în luna iulie 2025, comparativ cu luna precedentă, nivelul câștigului salarial mediu net a fost influențat, în aproape egală măsură, atât de scăderi, cât și de creșteri. Astfel, scăderile câștigului salarial mediu net din activitățile sectorului economic au fost determinate de acordarea în lunile precedente de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale sau pentru performanțe deosebite), drepturi în natură și ajutoare bănești, sume din profitul net și din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare), dar și de nerealizările de producție ori încasările mai mici (în funcție de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative scăderi ale câștigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează: cu 10,8% în activități de editare; între 6% și 10% în fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice, intermedieri financiare (cu excepția activităților de asigurări și ale fondurilor de pensii), telecomunicații, fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.; între 2% și 5,5% în fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului, activități de asigurări, reasigurări și ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale), fabricarea echipamentelor electrice, alte activități de servicii, fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice, fabricarea substanțelor și a produselor chimice, transporturi pe apă.

Creșterile câștigului salarial mediu net față de luna iunie 2025 s-au datorat acordării de premii ocazionale (prime trimestriale, anuale sau pentru performanțe deosebite), drepturi în natură și ajutoare bănești, sume din profitul net și din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, creșterile câștigului salarial mediu net s-au datorat realizărilor de producție ori încasărilor mai mari (în funcție de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative creșteri ale câștigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează: cu 15,8% în extracția petrolului brut și a gazelor naturale; între 4% și 8,5% în fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie, extracția minereurilor metalifere, transporturi aeriene; între 2% și 3,5% în extracția cărbunelui superior și inferior, activități de servicii anexe extracției, producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, fabricarea altor mijloace de transport, construcții, tipărirea și reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, fabricarea produselor textile, repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor, comerț cu ridicata și cu amănuntul (inclusiv repararea autovehiculelor și motocicletelor), activități profesionale, științifice și tehnice.

În sectorul bugetar, în luna iulie 2025 s-au înregistrat scăderi ale câștigului salarial mediu net comparativ cu luna precedentă în învățământ (-4,7%, în principal ca urmare a reducerii sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice pe perioada vacanței școlare), respectiv în administrația publică (-2,8%). Câștigul salarial mediu net a crescut ușor comparativ cu luna precedentă în sănătate și asistență socială (+0,4%).