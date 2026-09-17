Transporturi

Renault și Geely investesc 319 milioane de euro în Brazilia și își extind parteneriatul în această țară

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Producătorii auto Renault și Geely au anunțat marți că vor realiza o nouă investiție, în valoare de 319 milioane de euro, în Brazilia, prin intermediul societății lor mixte, consolidându-și astfel parteneriatul industrial pe cea mai mare piață din America Latină, transmite Reuters.

În toamna anului trecut, Renault a încheiat un acord cu Geely pentru o cooperare consolidată în Brazilia, cea mai mare piață auto din America Latină. Atunci Renault Geely do Brasil, filiala braziliană a producătorului auto francez, și la care grupul chinez Geely deține o participație de 26,4%, a informat că va investi aproape 616 milioane de euro în complexul său industrial din sudul Braziliei, lângă Curitiba.

Noua investiție anunțată marți ridică valoarea totală a investițiilor celor două companii la complexul industrial al Grupului Renault din Sao Jose dos Pinhais (regiunea Curitiba, în sudul Braziliei) la 899 de milioane de euro pentru perioada 2025-2027.

Acordul oferă Geely acces la o fabrică și la o rețea de distribuție existente și va permite producătorului auto francez să utilizeze o capacitate mai mare a uzinei sale de asamblare, precum și să introducă modele de dimensiuni mai mari în portofoliu, a precizat Renault.

Grupul francez Renault a mai informat că tehnologia sa hibridă ‘E-Tech 4×4 flex-fuel’ va intra în producție în Brazilia în 2027, în cadrul unui nou plan de investiții.

Renault Group se află în avangarda unei mobilități care se reinventează. Având o expertiză unică în domeniul electrificării și beneficiind de alianța sa cu Nissan și Mitsubishi Motors, Renault Group se bazează pe complementaritatea celor patru mărci ale sale – Renault, Dacia, Alpine și Mobilize – și propune clienților săi soluții de mobilitate durabile și inovatoare.

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