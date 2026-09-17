Siegfried Mureșan, desemnat premier de președintele Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat joi pe europarlamentarul Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. El a mai spus că acesta i-a cerut un timp de gândire. ”Rămâne prima opţiune pentru mine în acest moment şi aştept să-mi confirme sau să-mi infirme înainte de a publica decretul în Monitorul Oficial”, a spus şeful statului.

„Accept propunerea făcută de Președintele României”, a scris Siegfried Mureșan pe Facebook la scurt timp după declarația președintelui.

Nicușor Dan a avut, joi, la Palatul Cotroceni, consultări cu președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice din Parlament.