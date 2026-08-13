Producția industrială a scăzut cu 3,3%, în primul semestru din acest an (INS)

Producția industrială a scăzut, în primele șase luni din acest an, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, atât ca serie brută, cu 3,3%, cât și ca serie ajustată, în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, cu 3,5%, arată datele publicate, joi, de Institutul Național de Statistică (INS).

Conform statisticii, în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2026, producția industrială (serie brută) a scăzut din cauza declinului înregistrat de industria prelucrătoare (-4,4%) și industria extractivă (-1,5%). Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat a crescut cu 3,3%.

Pe serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în prima jumătate a anului scăderea producției industriale a fost efect al scăderilor industriei prelucrătoare (-4,6%) și industriei extractive (-1,6%). Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat a crescut cu 2,8%.

În luna iunie 2026, producția industrială (serie brută) a crescut față de luna precedentă cu 1,3%, datorită creșterilor din cele trei sectoare industriale: industria prelucrătoare și industria extractivă (+1,4% fiecare) și producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+0,4%).

Pe de altă parte, ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, producția industrială a fost mai mică față de luna precedentă cu 0,7%. Industria prelucrătoare și producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat au scăzut cu 0,5%, respectiv cu 0,2%, în timp ce industria extractivă a crescut cu 2,7%.

Față de luna corespunzătoare din anul precedent, producția industrială (serie brută) s-a redus cu 3,5%, ca urmare a scăderilor înregistrate de industria prelucrătoare (-3,9%) și producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-2,5%). Industria extractivă a crescut cu 0,3%.

Producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, a fost mai mică față de luna corespunzătoare din anul precedent cu 5,2%, ca efect al scăderilor industriei prelucrătoare (-6%), producției și furnizării de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-2,5%) și industriei extractive (-0,5%).