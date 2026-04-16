INS: Producția industrială a scăzut cu 2,6% în primele două luni

Producția industrială a scăzut, în primele două luni din acest an, față de perioada similară din 2025, atât ca serie brută (-2,6%), cât și ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate (-2,5%), arată datele publicate, miercuri, de Institutul Național de Statistică (INS).

Conform sursei citate, în perioada 1 ianuarie – 28 februarie 2026, declinul producției industriale (serie brută) a fost generat de scăderile înregistrate de industria prelucrătoare (-4,4%) și industria extractivă (-2,7%). Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat a crescut cu 7,6%.

Producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în perioada 1 ianuarie – 28 februarie 2026, comparativ cu perioada 1 ianuarie – 28 februarie 2025, a fost mai mică cu 2,5%, ca efect al scăderilor înregistrate de industria prelucrătoare (-4,2%) și industria extractivă (-2,4%). Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat a crescut cu 7%.

Potrivit INS, în luna februarie 2026, producția industrială (serie brută) a crescut față de luna precedentă cu 9,3%, datorită avansului industriei prelucrătoare (+14,5%). Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat și industria extractivă au scăzut cu 9,3%, respectiv cu 4%. Producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, a fost mai mică față de luna precedentă cu 0,4%, ca urmare a scăderilor înregistrate de industria extractivă (-2%) și producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-1,7%). Industria prelucrătoare a crescut cu 0,7%.

Față de luna corespunzătoare din anul precedent, producția industrială (serie brută) a scăzut cu 1,8%, ca efect al scăderilor înregistrate de industria extractivă (-3,5%) și industria prelucrătoare (-2,8%). Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat a crescut cu 4,5%.

Producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, a fost mai mică față de luna februarie din anul precedent cu 1,5%, din cauza scăderilor industriei extractive (-3,1%) și industriei prelucrătoare (-2,4%). Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat a crescut cu 4,4%.