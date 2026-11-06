INS: Sosirile și înnoptările turiștilor în România, în creștere cu 4,8% și, respectiv, 3,6%, în septembrie

Sosirile și înnoptările în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare, inclusiv apartamente și camere de închiriat, au crescut cu 4,8% și, respectiv, cu 3,6%, în luna septembrie 2026, comparativ cu aceeași lună a anului trecut, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS), publicate joi.

Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în luna septembrie 2026, au însumat 1,322 milioane persoane, în creștere cu 4,8% față de cele din luna septembrie 2025.

Din numărul total de sosiri, în luna septembrie 2026, sosirile turiștilor români în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare au reprezentat 76,7%, iar sosirile turiștilor străini 23,3%.

Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în luna septembrie 2026, au însumat 2,809 milioane, în creștere cu 3,6% față de cele din luna septembrie 2025.

Din numărul total de înnoptări, în luna septembrie 2026, înnoptările turiștilor români în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare au reprezentat 79%, în timp ce înnoptările turiștilor străini au înregistrat un procent de 21%.

Potrivit INS, durata medie a șederii în luna septembrie 2026 a fost de 2,2 zile la turiștii români și de 1,9 zile la turiștii străini.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică, în luna septembrie 2026, a fost de 30,5% pe total structuri de cazare turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în creștere cu 0,3 puncte procentuale față de luna septembrie 2025.

În primele nouă luni ale acestui an, sosirile înregistrate în structurile de primire turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat) au însumat 11,078 milioane persoane, în creștere cu 1,2% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Din numărul total de sosiri, în perioada menționată, sosirile turiștilor români în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare au reprezentat 80,5%, în timp ce sosirile turiștilor străini au reprezentat 19,5%.

Statistica oficială mai arată că înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2026, au însumat 23,992 milioane, în creștere cu 0,5% față de cele din perioada similară din 2025.

Din numărul total de înnoptări, în perioada menționată, înnoptările turiștilor români în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare au reprezentat 81,7%, în timp ce înnoptările turiștilor străini au reprezentat 18,3%.

Durata medie a șederii, în primele nouă luni ale acestui an, a fost de 2,2 zile la turiștii români și de 2 zile la turiștii străini.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică, în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2026, a fost de 29,5% pe total structuri de cazare turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în scădere cu 1,3 puncte procentuale față de aceeași perioadă a anului trecut.

Pe județe, în intervalul menționat, numărul de sosiri ale turiștilor în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare (inclusiv apartamente și camere de închiriat) a înregistrat valori mai mari în: Constanța (2,017 milioane persoane), Municipiul București (1,460 milioane persoane) și Brașov (994.700 persoane). Înnoptările turiștilor în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare (inclusiv apartamente și camere de închiriat) au înregistrat, în aceeași perioadă, valori mai mari în: Constanța (6,228 milioane), Municipiul București (2,975 milioane) și Brașov (1,901 milioane).

Pe țări, cele mai multe sosiri ale turiștilor străini cazați în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în perioada menționată, au provenit din: Germania (215.800 persoane), Italia (167.000 persoane) și SUA (146.200 persoane).

INS precizează că eșantionul structurilor de cazare a fost constituit pornind de la lista structurilor de cazare autorizate/clasificate, descărcată de pe website-ul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului – Departamentul pentru Turism, la data de 10 iunie 2026.

Lista cuprindea 16.347 structuri cu cel puțin 10 locuri-pat, din care: 9.523 structuri de cazare și 6.824 apartamente și camere de închiriat.

În luna septembrie 2026, din totalul structurilor de cazare, 4.102 unități erau în reparații capitale, iar 1.934 nu au completat chestionarul din alte cauze.