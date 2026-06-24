INS: Veniturile gospodăriilor au crescut, în medie, cu 13,6% în 2025. Cheltuielile au însemnat 85,5% din totalul veniturilor

Veniturile totale medii pe fiecare gospodărie din România au fost, în 2025, de 9.399 de lei, în creștere cu 13,6% față de anterior, în timp ce cheltuielile s-au ridicat la 8.037 lei (85,5% din venituri), în creștere cu 1.024 lei față de anul 2024, cu doar 0,6% din total direcționat către educație, arată datele publicate, miercuri, de Institutul Național de Statistică (INS).

Conform statisticii oficiale, anul trecut, veniturile bănești medii lunare au fost de 8.832 lei/lună/gospodărie (3.554 lei/persoană), cu 14,7 % peste nivelul din 2024, iar veniturile în natură, de 566 lei/lună/gospodărie (228 lei/persoană), în scădere cu 6 lei, de la un an la altul.

În același timp, salariile brute și alte drepturi salariale s-au ridicat la valoarea de 6.438 lei/lună/gospodărie și au format cea mai importantă sursă a veniturilor totale (68,5% din veniturile totale ale gospodăriilor, în creștere față anul 2024 cu 1,3 puncte procentuale).

La formarea veniturilor totale ale gospodăriilor, o contribuție însemnată au avut-o atât veniturile din prestații sociale (1.879 lei/lună/gospodărie, respectiv 20% în anul 2025 și respectiv 20,2% în anul 2024 din veniturile totale ale gospodăriilor), cât și veniturile în natură (6% în anul 2025, față de 6,9%, cu un an în urmă), formate din valoarea veniturilor în natură obținute de către salariați și beneficiari de prestații sociale și din cuantumul în lei al produselor agroalimentare și nealimentare consumate din resurse proprii (4,8% în anul 2025, respectiv 5,4% în 2024).

În ceea ce privește mediul de rezidență, nivelul venitului total mediu lunar pe o gospodărie în mediul urban a fost,anul trecut, de 10.732 lei, de 1,4 ori mai mare decât în mediul rural, iar pe o persoană, de 4.489 lei, de 1,5 ori mai mare decât în mediul rural.

Din punct de vedere al structurii veniturilor totale, în anul 2025, în mediul urban, ponderea salariilor brute și a altor drepturi salariale în veniturile totale a fost de 74,1%, mai mare cu 14,3 puncte procentuale față de cea din mediul rural, în timp ce în mediul rural ponderea veniturilor din prestații sociale a crescut cu 2,6 puncte procentuale. Totodată, ponderea veniturilor în natură a fost de 9,9% în mediul rural, de 2,8 ori mai mare față de cea din mediul urban.

Datele INS relevă faptul că la capitolul cheltuieli bănești medii lunare, acestea s-au situat la 7.582 lei/gospodărie (3.051 lei/persoană), în creștere cu 15,4% comparativ cu anul 2024, respectiv cu 16,4% la nivel de persoană.

De asemenea, contravaloarea consumului de produse agroalimentare și nealimentare din resurse proprii a fost, în medie, de 456 lei/lună/gospodărie (183 lei/persoană), în creștere cu 2,1%, raportat la perioada de referință.

În cursul anului 2025, principalele destinații ale cheltuielilor efectuate de gospodării s-au orientat către consumul (cheltuielile bănești de consum și contravaloarea consumului uman din resurse proprii) – de 4.833 lei/lună/gospodărie (60,1%) și transferurile către administrația publică și privată și către fondurile publice și private de asigurări sociale sub forma impozitelor, contribuțiilor, cotizațiilor, taxelor – de 2.699 lei/gospodărie (33,6%).

În plus, cheltuielile legate de producția gospodăriei (cheltuielile bănești de producție și contravaloarea consumului furajer din resurse proprii) au fost, în anul 2025, de 150 lei/gospodărie (1,9%).

Potrivit sursei citate, mediul de rezidență evidențiază diferențe între nivelul cheltuielilor totale medii lunare. Astfel, în mediul urban, cheltuielile medii lunare pe o gospodărie au fost de 9.123 lei, mai mari de 1,3 ori decât în mediul rural. În context, o persoană din mediul urban a cheltuit, în medie, 3.816 lei/lună, de 1,5 ori mai mult decât o persoană din mediul rural.

Pe structura cheltuielilor totale, în mediul urban, ponderea cheltuielilor pentru impozite, contribuții, cotizații și taxe a fost de 36,7% în cheltuielile totale, cu 7,8 puncte procentuale mai mare decât în mediul rural, în timp ce în mediul rural ponderea contravalorii consumului de produse agroalimentare și nealimentare din resurse proprii a fost de 10,2% în cheltuielile totale, de 3,8 ori mai mare decât în mediul urban.

Conform clasificării standard pe destinații a cheltuielilor de consum (COICOP), produsele alimentare și băuturile nealcoolice în valoare de 1.553 lei pe o gospodărie au deținut o pondere însemnată în cheltuielile totale de consum medii lunare ale gospodăriilor (32,1%). Acestea sunt urmate ca mărime de cheltuielile lunare destinate pentru locuință, apă, electricitate, gaze și alți combustibili (în valoare de 761 lei/gospodărie – cu o pondere în cheltuielile totale de consum medii lunare de 15,7%).

În continuare, pentru îmbrăcăminte și încălțăminte, fiecare gospodărie a cheltuit, anul trecut, 379 de lei, echivalentul a 7,8% în cheltuielile totale de consum medii lunare, iar pentru transport suma fost de 339 de lei/gospodărie (7% în total cheltuieli de consum medii lunare).

Pe de altă parte, nivelul cel mai scăzut al cheltuielilor medii lunare ale gospodăriilor populației a fost înregistrat în cazul educației, de numai 27 de lei/gospodărie (0,6% din cheltuielile totale de consum medii lunare).