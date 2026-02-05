INS: Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul, cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete, a crescut uşor anul trecut faţă de anul 2024

Vvolumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul, cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete, a crescut în anul 2025 faţă de anul 2024, ca serie brută cu 0,2%, informează Institutul Naţional de Statistică (INS).

”Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie brută, în anul 2025, comparativ cu anul 2024, a înregistrat o creştere, pe ansamblu, cu 0,2%, datorită creşterilor înregistrate la vânzările de produse nealimentare (+1,9%) şi la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (+1,5%)”, arată datele INS.

Vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun au scăzut cu 2,7%.

Decembrie 2025 comparativ cu noiembrie 2025

Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie brută, în luna decembrie 2025, comparativ cu luna precedentă, a crescut, pe ansamblu, cu 5,8%, datorită creşterii înregistrate la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (+15,5%) şi la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (+8,5%).

Vânzările de produse nealimentare au scăzut cu 1,4%.

Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a crescut, pe ansamblu, în luna decembrie 2025, comparativ cu luna precedentă, cu 0,6%, datorită creşterii înregistrate la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (+2,6%) şi la vânzările de produse nealimentare (+0,1%).

Vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun au ramas la acelaşi nivel.

Decembrie 2025 comparativ cu decembrie 2024

Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie brută, în luna decembrie 2025, comparativ cu luna decembrie 2024, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 1,6%, ca urmare a scăderilor înregistrate la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-3,5%) şi la vânzările de produse nealimentare (-2,3%).

Comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate a crescut cu 4,3%.

Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna decembrie 2025, comparativ cu luna decembrie 2024, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 2%, ca urmare a scăderilor înregistrate la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-3%) şi la vânzările de produse nealimentare (-2,3%).

Comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate a crescut cu 3,2%.