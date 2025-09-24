Investitorii individuali români își pierd încrederea în economie

Investitorii individuali români își pierd încrederea în economia românească, 70% dintre ei declarând că nu sunt încrezători în perspectivele acesteia, față de 61% în trimestrul al doilea, arată cel mai recent sondaj trimestrial eToro Retail Investor Beat.

‘Într-o țară care continuă să se confrunte cu o creștere lentă, deficite bugetare mari și inflație ridicată, incertitudinea generată de recentele reforme de reducere a deficitului și de creșterea impozitelor poate explica nivelul mai ridicat de neîncredere în evoluția economiei. România are cea mai mare inflație din UE, iar țara a evitat la limită un rating ‘junk’ din partea S&P în iulie. Dacă comparăm rezultatele sondajului din trimestrul al treilea cu cele din trimestrul anterior, putem observa o creștere a numărului de investitori care nu au deloc încredere în economia locală, de la 18% la 27%, în timp ce procentul celor care au declarat că nu sunt deosebit de încrezători a rămas la același nivel (43%)’, susține analistul eToro, Bogdan Maioreanu, într-un comunicat transmis AGERPRES.

Ultimul sondaj arată, de asemenea, o scădere semnificativă a nivelului de încredere în siguranța locului de muncă, care a coborât la 69% dintre respondenți, de la 77% în trimestrul anterior. Generația Z (18-27 ani) este cea mai încrezătoare (79%), urmată de generația Millennials (28-43 ani) și generația Boomers (60-78 ani) (ambele 68%), în timp ce generația X (44-59 ani) prezintă cel mai scăzut nivel de încredere în siguranța locului de muncă (62%).

În același timp, analistul eToro menționează că a observat o scădere a încrederii în venituri și costul vieții. Doar 63% dintre investitorii individuali români sunt încrezători în nivelul lor de trai în acest trimestru, comparativ cu 73% în trimestrul anterior.

Dintre grupele de vârstă, cea mai mare încredere o are din nou generația cea mai tânără, Gen Z, cu 78%, urmată de Millennials (60%) și Gen X și Boomers cu câte 58%.

Potrivit analizei, incertitudinea globală, combinată cu situația economiei românești, lipsa de claritate legată de reformele guvernamentale și bugetare, a dus, de asemenea, la cel mai scăzut nivel de încredere în propriile portofolii de investiții (75%) de la începutul anului 2023. Aproape jumătate (49%) dintre investitorii individuali români au acțiuni locale în portofoliile lor, 40% au acțiuni străine, 50% dețin o formă de criptoactive, în timp ce două treimi au numerar, inclusiv conturi de economii.

‘Această neîncredere în economiile locale este prezentă și la nivel global, deși este mai pronunțată în România. La întrebarea adresată, 52% dintre investitorii individuali au răspuns că nu au încredere în economia țării lor. Dacă ne uităm în mod specific la situația din diferite țări, 73% dintre francezi, 70% dintre români, 62% dintre cehi, 60% dintre britanici, 59% dintre italieni și spanioli și 58% dintre investitorii individuali germani și-au exprimat neîncrederea în economiile locale’, a mai spus Maioreanu.

Investitorii din Singapore (77%), Danemarca (72%), Olanda (68%), Statele Unite (57%), Polonia (53%) și 50% dintre investitorii australieni au manifestat cel mai înalt nivel de încredere în perspectivele economiilor lor.

‘Având în vedere incertitudinea care planează asupra viitorului, inflația ridicată persistentă și imaginea foarte neclară a reformelor Guvernului Bolojan, investitorii individuali români, în majoritatea lor, sunt îngrijorați de perspectivele economiei locale. De asemenea, am observat o scădere bruscă a încrederii în venituri, costul vieții și siguranța locului de muncă. Acest lucru ar trebui să le dea politicienilor de pe întreg eșichierul politic multe motive de reflecție și să îi determine să găsească urgent măsurile potrivite pentru deficitul bugetar și pentru economia românească’, a concluzionat Bogdan Maioreanu.

eToro este o platformă de tranzacționare și investiții fondată în 2007. În prezent, eToro este o comunitate globală cu peste 40 de milioane de utilizatori înregistrați în 75 de țări.